站长之家(ChinaZ.com) 1 月 7 日消息:在CES2019 期间,希捷推出了一系列移动硬盘新品,其中包括了传统的机械硬盘以及固态移动硬盘产品线。

LaCie产品线是希捷旗下的高端消费级品牌,其中LaCie Mobile Drive 的最大容量为 5TB,而 LaCie Mobile SSD 则是 2TB(传输速率 540 MB/s),前者采用传统机械硬盘适用于大文件存储,后者为固态盘更能节省时间。外观方面,两款都采用了钻石切割设计,上市时间为 2019 年 1 月份。

另外,希捷还更新了Backup Plus硬盘产品线,其中Backup Plus Ultra Touch 提供1 到2 TB 的容量,主打“高级的触感体验”,支持自动备份和多设备文件夹同步等功能。Backup Plus Slim 系列亦提供了1 到2 TB 的容量,Backup Plus Portable 则是 4 到5 TB 。作为希捷最新的经典产品线,其提供了黑、蓝、银等铝壳配色,并带有自动备份功能。