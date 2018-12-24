调查显示：13％的俄罗斯人网购时使用加密货币

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 24 日消息 据thebitcoinnews消息，根据卡巴斯基实验室最近进行的调查显示，大量俄罗斯人已经开始使用数字货币进行网上购物，还有许多人也愿意尝试。



根据一项在圣诞节前夕对俄罗斯 924 名居民的民意调查显示，13%的俄罗斯人使用加密货币进行网购;18%的受访者表示他们正在使用点对点移动支付系统;38%的受访者则通过Paypass、Apple Pay、Android Pay和Samsung Pay等应用程序进行支付。

另外，48%的人拥有移动银行账户，56%的人更喜欢非银行支付系统。76%的受访者表示他们使用电子钱包购买商品和服务。这意味着很多受访者熟悉许多数字支付方式，将来或许可以轻松地切换到基于加密货币的平台。

报告指出，对加密货币缺乏足够的认识和困惑是广泛采用的主要障碍。尽管在过去几年里，加密货币越来越受欢迎，但在俄罗斯，加密货币行业仍然不受监管。今年早些时候，俄罗斯政府读通过了三项相关法案，但议员们仍在调整该法案。