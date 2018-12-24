“扫一扫”分享到微信

见闻

调查显示：13％的俄罗斯人网购时使用加密货币

2018-12-24 11:11 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

加密货币003 (2)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 24 日消息    据thebitcoinnews消息，根据卡巴斯基实验室最近进行的调查显示，大量俄罗斯人已经开始使用数字货币进行网上购物，还有许多人也愿意尝试。

根据一项在圣诞节前夕对俄罗斯 924 名居民的民意调查显示，13%的俄罗斯人使用加密货币进行网购;18%的受访者表示他们正在使用点对点移动支付系统;38%的受访者则通过Paypass、Apple Pay、Android Pay和Samsung Pay等应用程序进行支付。

另外，48%的人拥有移动银行账户，56%的人更喜欢非银行支付系统。76%的受访者表示他们使用电子钱包购买商品和服务。这意味着很多受访者熟悉许多数字支付方式，将来或许可以轻松地切换到基于加密货币的平台。

报告指出，对加密货币缺乏足够的认识和困惑是广泛采用的主要障碍。尽管在过去几年里，加密货币越来越受欢迎，但在俄罗斯，加密货币行业仍然不受监管。今年早些时候，俄罗斯政府读通过了三项相关法案，但议员们仍在调整该法案。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

O2 华为 5G 华为5G

英国移动网络运营商 O2 将在测试中使用华为 5G 设备

· O2 华为 5G
物联网 IoT 智慧社区 智慧街区

中国电信打造福建首个物联网智慧街区

· 物联网 IoT 智慧社区
加密货币 比特币ATM 比特币

报告：2018年全球每天新安装加密货币ATM机数量达6台

· 加密货币 比特币ATM 比特币
比特大陆 比特币 区块链

比特大陆回应裁员传闻：年末正常人员调整

· 比特大陆 比特币 区块链
编程 学习编程 程序员

2岁半就学编程 网友：孩子，小心头发

· 编程 学习编程 程序员
阿里云 AI 人工智能 互联网养猪

阿里云工程师让AI学会看母猪怀孕 人送外号“猪猪侠”

· 阿里云 AI 人工智能
戴威发内部信 ofo 小黄车 退押金

戴威再发内部信称不逃避责任 好心网友为其献上快速退押金方案

· 戴威发内部信 ofo 小黄车
可口可乐 智能手机

一年不碰手机可获10万美元 网友：我想让我奶奶参加

· 可口可乐 智能手机
华为手机 景区对华为手机用户免票

蹭热点？景区对华为手机用户免票 网友：看来我得换手机了

· 华为手机 景区对华为手机用户免票
雷军 李斌 蔚来ES6

赚了！雷军送李斌一部小米手机，竟“换”来一辆蔚来ES6

· 雷军 李斌 蔚来ES6
查看更多
﻿

编辑推荐

调查显示：13％的俄罗斯人网购时使用加密货币

[见闻]· 12月24日

庆祝金山创立30年 雷军豪气送出30辆小鹏汽车

[动态]· 12月24日

2018年全球每天新安装加密货币ATM机数量达6台

[见闻]· 12月24日

2018年Facebook丑闻全记录：每隔12天一次负面

[外闻]· 12月24日

微信7.0迎来最“轻”界面 安卓用户可体验内测版

[动态]· 12月24日

业内人士：中国下月起或将逐步恢复网游审批

[见闻]· 12月24日

滴滴收购ofo文件曝光？滴滴李敏否认一票否决

[动态]· 12月24日

捷克总理回应“下令禁用华为”：受警告误导所致

[见闻]· 12月24日