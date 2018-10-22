小米官方确认小米MIX 3支持960帧慢动作拍摄

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 22 日消息：此前我们曾经报道XDA大神发现小米MIX3 有 960 帧超慢动作摄影功能，现在得到了确认。小米手机官方微博今天上午发布小米MIX3 的预告，正式确认小米MIX3 将有 960 帧慢动作功能，并且展示了一段视频。