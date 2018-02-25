安兔兔发布2018年1月手机用户偏爱报告

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 25 日消息：没想到这么快就过完年了，不知道你新年有没有换一把手机呢?昨天下午安兔兔发布了 2018 年 1 月手机用户偏好报告，对屏幕尺寸、屏幕分辨率、运行内存、机身存储、芯片核心数以及系统版本进行了统计，一起来看看吧。

今天，我们首先发布： 2018 年 1 月安兔兔手机用户偏好报告。通过安兔兔全球大数据，共同了解一下近期安兔兔用户的购机偏好。

统计周期： 2018 年 1 月 1 日- 2018 年 1 月 31 日

数据来源：安兔兔评测

数据机型：安卓手机

市场区域：全球市场

屏幕尺寸

你的屏幕尺寸是多少，是否属于主流水准呢?从最新统计数据来看，对于全球数以万计的安兔兔手机用户而言，5. 5 英寸屏属于主流，数量占比达到了26.01%。

总体来说， 5 英寸及以上尺寸占据着主导地位。无论是社交应用，还是玩手机游戏，大屏手机的优势都是不言而喻的，得到全球用户青睐不难理解。

屏幕分辨率

屏幕分辨率与屏幕尺寸，一直是相互关联的，共同决定着手机用户的视觉体验。安兔兔评测的统计数据显示，1080p(1080 x1920 像素)分辨率数量占比最高，超过了半数，达到了51.52%;720p(720 x1280 像素)分辨率数量占比则为14.82%。

特别要指出的是，1080 x2160 像素分辨率数量占比排名第三，当前的数量占比超过了10%。如同我们早期预测的那样，随着更多18： 9 全面屏手机的上市，其数量占比将会直线上升。

RAM容量

对于资深安兔兔用户来说，RAM和处理器是其购机的重要参考指标。最新的安兔兔统计数据显示，4GB RAM是主流，数量占比达到了33.66%，3GB RAM、6GB RAM的数量占比分别排名第二和第三。

同时，我们也可以看到，2GB RAM数量占比超过了16%，而1GB RAM数量占比则达到了4.95%。尽管大运存可以带来更好的用户体验，但是小运存的手机依然存在一定的市场。

ROM容量

至于最新的安兔兔用户手机ROM容量分布数据，则更加符合大多数人的预期。64GB ROM数量占比最高，达到了37.10%。与此同时，32GB ROM的数量占比则接近30%。

若是结合RAM容量分布数据，不难发现：“4GB+64GB”是大多数安兔兔手机用户的选择。当然，这也正是时下诸多中高端机型的存储配置。

换句话来说，在全球数以万计的安兔兔手机用户中，中高端机型用户居多。其中是否也包括你呢?

芯片核心数

从最新安兔兔全球统计数据来看，八核芯片数量占比达到了66.25%，遥遥领先，是绝大数安兔兔手机用户的首选。

事实上，无论是高通骁龙835、骁龙660、骁龙625，还是华为麒麟970、三星Exynos 8895、联发科Helio P10 等热门芯片，都是八核心设计。八核芯片占据主流也在意料之中。

至于十核、六核芯片的数量占比则微乎其微。

安卓版本

对于资深安卓用户来说，系统版本是否最新也是一个关键点。不过，看过最新安兔兔用户手机Android版本分布数据，你可能要失望了。

从最新的安兔兔全球统计数据来看，数量占比最高的并不是Android 8.0，也不是Android 8.1，而是Android 7.0，数量占比高达32.56%。与此同时，Android 7.1.1、Android 6.0. 1 数量占比均超过11%。

至于Android 8.0. 0 的数量占比尚不足10%，仅为8.50%。所以，安卓用户吐槽系统更新缓慢，并不是没有原因的。