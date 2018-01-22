苹果 iOS 11 最新安装率出炉：已达 65% 比 iOS 10 稍慢

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 22 日消息，根据苹果方面公布的最新数据显示，iOS 11 系统的用户安装率已经达到了 65%，iOS 10 则占据了 28%。而对比 iOS 10 在去年1 月的 76% 的普及率还是相形见绌。





相较于安卓系统，苹果的 iOS 系统新版本向来得到较快的普及。安卓系统目前只有 0.7% 的安卓设备在使用最新的 Oreo 版本，苹果 iOS 11 65% 的用户安装率远胜安卓系统。

虽然目前 iOS 11 版本份额达到了 65 %，而在 2017 年 12 月 5 日，这一数据为 59%，在 2017 年 11 月 6 日为 52%。这意味着一个半月时间内，iOS 11 的份额上升了 6 个百分点，两个半月的时间上升了 13%。

近年来苹果的 iOS 更新经常被人认为问题频出，需要推出小型更新修补。另外受近期的「降速门」影响，苹果将会在下周发布 iOS 11.2.5，主要修复「chaiOS」漏洞等问题，另外苹果 CEO 库克也在近日承诺再在不久后的 iOS 11 中加入性能调节开关。