“扫一扫”分享到微信

数码日爆

苹果良心了！iPhone6s等老机型降级到iOS 10越狱

2018-01-11 15:30 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 10 日消息：有些iPhone老机型在升级到iOS11 正式版固件后会有卡顿现象，虽然苹果承认是因为电池问题限制了性能，在更换完电池后可以得到提升。不过相对于较老的机型有些已经带不动了，另外喜欢DIY的用户想要越狱也只能在特定版本上。

ios11.jpg

现在有网友发现，iPhone的老机型ios版本可以降级了，不知道是什么原因，苹果开放了老版本iOS的验证，经过查询网站数据得知，iPhone 7、iPhone7 plus、iPhone6、iPhone6s、iPhone6 plus、iPhone6s plus可以降级到iOS 10.2。iPhone5s、iPhone5c可以降级到ios 7.0.3。iPhone5 可以降级到iOS 6.1.3，iPhone4 可以降级到iOS 9.3.5。

目前已经有网友测试成功，有需求的可以测试。刷机有风险，数据也是无价的，所以折腾前还需要注意下备份数据。喜欢折腾的可以降级到支持越狱的版本进行越狱了。

可以通过以下网址查询你的iPhone手机可以降级的固件：https://ipsw.me/

更新：目前苹果已经关闭验证通道，大家散了散了，我仿佛听到了库克在背后偷笑

20160430064942_50f6b94860827e50607f175fa0580c15_1_mwpm_03200403.jpeg

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

挑战全面屏！中兴折叠手机AXON M亮相CES

[数码]· 01月11日

机器人索菲亚要出访北京了 网友：懂发微博了？

[趣咖]· 01月11日

苍井空微博晒神秘礼物，竟是一部爱马仕橙版玩客云！

[数码日爆]· 01月11日

不好过！乐视大厦再遭围堵，27家供应商搭帐篷逼债

[趣咖]· 01月11日

后悔药来了！多款苹果iPhone老机型可以降级

[数码日爆]· 01月11日

马云现身重庆酒吧：竟只喝白开水 消费1300多元

[趣咖]· 01月11日

传B站最快2018年第一季度赴美上市 估值超30亿美元

[动态]· 01月11日

小米官方自曝MIUI 10：今年和大家见面

[数码日爆]· 01月11日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻