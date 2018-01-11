苹果良心了！iPhone6s等老机型降级到iOS 10越狱

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 10 日消息：有些iPhone老机型在升级到iOS11 正式版固件后会有卡顿现象，虽然苹果承认是因为电池问题限制了性能，在更换完电池后可以得到提升。不过相对于较老的机型有些已经带不动了，另外喜欢DIY的用户想要越狱也只能在特定版本上。

现在有网友发现，iPhone的老机型ios版本可以降级了，不知道是什么原因，苹果开放了老版本iOS的验证，经过查询网站数据得知，iPhone 7、iPhone7 plus、iPhone6、iPhone6s、iPhone6 plus、iPhone6s plus可以降级到iOS 10.2。iPhone5s、iPhone5c可以降级到ios 7.0.3。iPhone5 可以降级到iOS 6.1.3，iPhone4 可以降级到iOS 9.3.5。

目前已经有网友测试成功，有需求的可以测试。刷机有风险，数据也是无价的，所以折腾前还需要注意下备份数据。喜欢折腾的可以降级到支持越狱的版本进行越狱了。

可以通过以下网址查询你的iPhone手机可以降级的固件：https://ipsw.me/

更新：目前苹果已经关闭验证通道，大家散了散了，我仿佛听到了库克在背后偷笑