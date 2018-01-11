“扫一扫”分享到微信

数码日爆

后悔药来了！多款苹果iPhone老机型可以降级

2018-01-11 15:23 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 10 日消息：苹果每次在发布正式版iOS更新后就会在不久关闭前个版本的验证通道，这也让不少升级为最新版之后没有后悔药可吃，特别是有些设备升级完iOS11 后性能出现下降，有网友戏称修复了过于流畅的bug。

QQ截图20180111152415.png

现在不知道是什么原因，苹果开放了老版本iOS的验证，经过查询网站数据得知，iPhone 7、iPhone7 plus、iPhone6、iPhone6s、iPhone6 plus、iPhone6s plus可以降级到iOS 10.2。iPhone5s、iPhone5c可以降级到ios 7.0.3。iPhone5 可以降级到iOS 6.1.3，iPhone4 可以降级到iOS 9.3.5。

目前已经有网友测试成功，有需求的可以测试。刷机有风险，数据也是无价的，所以折腾前还需要注意下备份数据。

可以通过以下网址查询你的iPhone手机可以降级的固件：https://ipsw.me/

更新：目前苹果已经关闭验证通道，大家散了散了，我仿佛听到了库克在背后偷笑

20160430064942_50f6b94860827e50607f175fa0580c15_1_mwpm_03200403.jpeg

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

乐视云更名新乐视云联：仍未获云服务牌照

[动态]· 01月11日

华为新款旗舰机型 P20 系列曝光：三镜头 + 全面屏设计！

[数码日爆]· 01月11日

挑战全面屏！中兴折叠手机AXON M亮相CES

[数码]· 01月11日

机器人索菲亚要出访北京了 网友：懂发微博了？

[趣咖]· 01月11日

苍井空微博晒神秘礼物，竟是一部爱马仕橙版玩客云！

[数码日爆]· 01月11日

不好过！乐视大厦再遭围堵，27家供应商搭帐篷逼债

[趣咖]· 01月11日

后悔药来了！多款苹果iPhone老机型可以降级

[数码日爆]· 01月11日

马云现身重庆酒吧：竟只喝白开水 消费1300多元

[趣咖]· 01月11日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻