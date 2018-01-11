后悔药来了！多款苹果iPhone老机型可以降级

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 10 日消息：苹果每次在发布正式版iOS更新后就会在不久关闭前个版本的验证通道，这也让不少升级为最新版之后没有后悔药可吃，特别是有些设备升级完iOS11 后性能出现下降，有网友戏称修复了过于流畅的bug。

现在不知道是什么原因，苹果开放了老版本iOS的验证，经过查询网站数据得知，iPhone 7、iPhone7 plus、iPhone6、iPhone6s、iPhone6 plus、iPhone6s plus可以降级到iOS 10.2。iPhone5s、iPhone5c可以降级到ios 7.0.3。iPhone5 可以降级到iOS 6.1.3，iPhone4 可以降级到iOS 9.3.5。

目前已经有网友测试成功，有需求的可以测试。刷机有风险，数据也是无价的，所以折腾前还需要注意下备份数据。

可以通过以下网址查询你的iPhone手机可以降级的固件：https://ipsw.me/

更新：目前苹果已经关闭验证通道，大家散了散了，我仿佛听到了库克在背后偷笑