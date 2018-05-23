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快递哥救坠楼男童怎么回事？具体经过如何？哪家的快递小哥？

2018-05-23 17:14 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：在中国外卖小哥和快递小哥是个神奇的存在，因为他们不仅要为人们服务，还担着拯救世界的责任!近日，杭州上城区就发生了这样惊险的一幕。一名 3 岁男童从 6 楼意外坠楼，悬挂在 4 楼，后又坠落。当时楼下一韵达快递网点工作的快递小哥们听到声响，匆忙将晒在外面的被子床单拿过来准备接孩子，甚至有小哥情急之下直接伸手去接。

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幸运的是，孩子跌落到棚顶后正好被接住。目前，孩子没有生命危险，正在接受治疗，其中一名叫王如林的快递员手臂脱臼。网友看后纷纷点赞，称这大概是目前见过的"最酷接单"了，这波操作帅炸。所以，以后不要总催小哥，你的小哥可能在来的路上拯救世界~

据孩子亲友介绍：“孩子今年 3 岁 3 个月。当时家里有大人的，有个亲戚在的，家里也不是只有这一个孩子，有别的表弟表妹住一起。孩子是从阳台掉下来的，阳台有个矮飘窗的，孩子可以上去也可以下来。窗户平时都是关着，今天奶奶去洗别的孩子的尿布，要去晾一下，然后把窗户打开，就这么一个没留意，孩子就掉下去了。”

在此，小编提醒父母们要加强安全意识，孩子的安全问题一点也不能马虎了。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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