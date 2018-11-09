当心！这种小游戏是骗局 警方已冻结涉案资金500多万元

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站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息：如果你平时喜欢玩打卡签到的游戏，那你可要当心了。因为，很有可能，这是一个骗局。据央视新闻消息，日前，重庆警方成功破获一起网络诈骗案。作案团伙利用公众号发起“早起挑战”的游戏，诱骗大家支付 10 元至 5000 元不等的保证金参与打卡游戏，并称坚持打卡者可以平分未打卡者的保证金。

据了解，该游戏是一个名叫“早起挑战团”的公众号发起的，要求支付保证金者需在规定时段内登录指定公众号或APP打卡报道，否则视为无效。不少用户表示一开始确实分到了钱，但之后就再也分不到钱了。遂向警方报案。

警方通过调查发现，该团伙在全国共有 100 余家加盟商。平时以“早起挑战团”、“准时早起”等公众号为平台发起奖励活动拉人头。然后篡改后台数据，减少用户分红。

目前，警方已在全国 20 多个省市抓获犯罪嫌疑人 57 名，并冻结涉案资金 500 余万元。在此，小编温馨提醒：凡是以分利形式存在的游戏都存在欺诈、盗窃的风险，大家需提高警惕以防上当受骗。

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