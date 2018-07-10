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小米投资大象声科 AI成为未来十年重要战略

2018-07-10 15:18 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com） 7 月 10 日消息：今天下午，大象声科（Elevoc）宣布获得小米和高通创投的数千万人民币的Pre-A轮战略投资。大象声科表示，该轮融资将有利于强化上下游产业链，加强与通讯、智能家居、智能车载、可穿戴设备、安防等行业客户的合作。

大象声科是一家为语音增强和智能语音交互提供先进的解决方案的公司，目前总部位于深圳。该公司云集了以俄亥俄州立大学国际著名学者、IEEE Fellow汪德亮教授为代表的人工智能语音交互领域优秀的科学家团队。

小米首席架构师、人工智能与云平台副总裁崔宝秋表示：目前的智能语音已经成为了兵家必争之地，我们将AI定位小米未来十年最重要的战略之一。大象声科团队拥有着多年的计算听觉场景分析经验。我相信小米与大象声科的合作，一定会为小米以及小米生态链下一代系列智能语音产品带来更精彩的人机交互体验。

大象声科创始人兼CEO苗健彰表示：大象声科在机器听觉理论研究上一直走在业界前沿，联合创始人汪德亮教授和张学良教授都在该领域有超过 20 年的技术积累。未来，大象声科将依托自身行业领先的技术优势，整合小米和高通创投的战略资源，联合通讯、智能硬件、安防等领域的优质客户，共同提供高品质、便利的人工智能服务。

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