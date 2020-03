3月10日据意大利媒体《Mashable》报道,小米公司近日向意大利捐赠数万只FFP3口罩,用以帮助意大利缓解口罩短缺问题,抗击新冠病毒的传播。在装有口罩的箱子外,小米引用了古罗马哲学家塞内加的一句话:We are waves of the same sea, leaves of the same tree, flowers of the same garden(我们是同海之浪,同树之叶,同园之花朵)。