北京市交通委：2019年底共有90万辆共享单车 ofo和青桔单车因违规投放被罚款

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:北京市交通委 2 月 24 日在官网公布了 2019 年下半年北京市“共享单车行业”的运营管理监督情况，数据显示，截至 2019 年年底，北京市共享单车的总量稳定在 90 万辆左右。

根据平台监测， 2019 年下半年北京全市日均骑行量为127. 2 万次，较上半年下降20.7%;日均周转率为1. 4 次/辆，较上半年增长了27.3%。在去年下半年的日均骑行量与日均周转率方面，摩拜单车、青桔单车、哈啰单车分列前三名。

按照《条例》要求， 2019 年下半年北京市继续推进落实互联网租赁自行车总量调控，统筹考虑道路承载力、市民骑行需求、车辆运营效率等因素，指导企业自主减量，截至 2019 年 12 月底，北京市互联网租赁自行车总量稳定在 90 万辆左右。

值得一提的是， 2019 年下半年，市交通执法总队共约谈互联网租赁自行车企业 4 家，累计约谈 13 次，立案调查 5 起，处罚完毕 2 起，另外 3 起正在进一步调查处理中。青桔单车违规投放单车(其中包含大量未备案车辆)，经约谈后拒不改正，北京市交通执法总队于 9 月下旬对其处以 5 万元罚款。ofo单车由于未按照有关规定于 2019 年 11 月 30 日前在北京市开立银行资金专用账户，并经约谈后未能整改到位，北京市交通执法总队于 12 月依法对其处以3. 2 万元罚款。