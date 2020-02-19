小米 10/Pro 90 帧高帧率模式已适配和平精英等 5 款手游

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 19 日消息：小米手机系统软件部总监张国全透露，目前已有 5 款手游大作完成小米 10 系列的 90 帧高帧率模式适配。这五款游戏包括《和平精英》、《崩坏 3》、《NBA2K20》、《王牌战士》和《QQ 飞车》。

张国全表示，高帧率游戏带来以下更好的体验：

1、提高视觉观感：动画效果更顺滑，OLED 相对于 LCD，解决了高帧率场景下的拖影问题；

2、增强游戏场景下的交互判定：对于电竞高手之间的竞技，提前看到下一帧画面，及时操作；

3、增强现实感：有助于捕捉到高速运动场景下的更多动作细节。

小米 10 对高帧率游戏的定制优化：

1、得益于强大的 SM8250 处理器与 Adreno650，在同样顶级的高帧屏下，准确的色彩还原，平滑的场景切换，流畅的视觉体验，最大程度降低用户眩晕的感觉

2、配合全场景 180HZ 触控报点策略，平衡报点时延和准确坐标，跟手度爆表，从高速点击到高帧率显示一气呵成

3、通过小米 Game Turbo 技术，通过智能聚类，智能负载追踪，智能感知调度，依据游戏线程特征做针对性地调度优化，保证满足 90 帧高帧率的同时，平衡性能与功耗

4、针对不支持高帧率的场景，智能判断适配，保证性能与功耗的综合体验

另外，小米手机官方今天还预告了小米 10 系列的下一轮的开售时间，其中小米 10 将于本周五 2 月 21 日早 10 点再次开售，小米 10 Pro 将于下周二 2 月 25 日早 10 点再次开售。



