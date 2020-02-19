“扫一扫”分享到微信

见闻

小米 10/Pro 90 帧高帧率模式已适配和平精英等 5 款手游

2020-02-19 16:05 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 19 日消息：小米手机系统软件部总监张国全透露，目前已有 5 款手游大作完成小米 10 系列的 90 帧高帧率模式适配。这五款游戏包括《和平精英》、《崩坏 3》、《NBA2K20》、《王牌战士》和《QQ 飞车》。

张国全表示，高帧率游戏带来以下更好的体验：

1、提高视觉观感：动画效果更顺滑，OLED 相对于 LCD，解决了高帧率场景下的拖影问题；

2、增强游戏场景下的交互判定：对于电竞高手之间的竞技，提前看到下一帧画面，及时操作；

3、增强现实感：有助于捕捉到高速运动场景下的更多动作细节。

小米10 双模5G骁龙8651亿像素8K电影相机对称式立体声 8GB+256GB 钛银黑 拍照智能新品游戏手机
京东自营
￥4299

小米 10 对高帧率游戏的定制优化：

1、得益于强大的 SM8250 处理器与 Adreno650，在同样顶级的高帧屏下，准确的色彩还原，平滑的场景切换，流畅的视觉体验，最大程度降低用户眩晕的感觉

2、配合全场景 180HZ 触控报点策略，平衡报点时延和准确坐标，跟手度爆表，从高速点击到高帧率显示一气呵成

3、通过小米 Game Turbo 技术，通过智能聚类，智能负载追踪，智能感知调度，依据游戏线程特征做针对性地调度优化，保证满足 90 帧高帧率的同时，平衡性能与功耗

4、针对不支持高帧率的场景，智能判断适配，保证性能与功耗的综合体验

另外，小米手机官方今天还预告了小米 10 系列的下一轮的开售时间，其中小米 10 将于本周五 2 月 21 日早 10 点再次开售，小米 10 Pro 将于下周二 2 月 25 日早 10 点再次开售。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Facebook 扎克伯格 Facebook广告 外闻

抗议者聚集在扎克伯格旧金山家门口 要求Facebook禁止虚假政治广告

· Facebook 扎克伯格 Facebook广告
饿了么 全聚德 口碑

饿了么：已有近10万家门店新上线外卖功能 包括全聚德、鹅夫人等

· 饿了么 全聚德 口碑
宁德时代 特斯拉 电动汽车 无钴电池

特斯拉将使用宁德时代无钴电池？官方：双方合作仅处在意向性协议阶段

· 宁德时代 特斯拉 电动汽车
谷歌 云区域数据中心 数据中心 外闻

谷歌在韩国推出首个云区域数据中心

· 谷歌 云区域数据中心 数据中心
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
查看更多
﻿

编辑推荐

小米10 Pro 官方拆解：十年「梦幻之作」内部结构详解

[数码日爆]· 02月19日

马斯克：AI发展应该得到更好的监管 特斯拉也不例外

[见闻]· 02月19日

保时捷电动汽车Taycan发生首起着火事故 原因不明

[见闻]· 02月19日

排队太痛苦 《魔兽世界》经典怀旧服一口气扩容10组服务器

[动态]· 02月19日

第二家Costco将落户浦东 花费8.98亿元拿下康桥工业区地块

[见闻]· 02月19日

荣耀公布保修期延长政策：符合条件产品可延至 3 月 31 日

[见闻]· 02月19日

阿里云免费送全国大学生6个月服务器：2核4G1M

[动态]· 02月19日

外媒预计今年全球手机出货12.78亿部 5G低于2亿部

[外闻]· 02月19日