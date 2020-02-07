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见闻

Sonos起诉谷歌音箱专利侵权后，美国政府将展开调查

2020-02-07 15:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:自Sonos起诉谷歌涉嫌侵犯无线扬声器的某些专利以来，已经过去了大约一个月，现在美国政府开始介入。

谷歌a (3)

美国国际贸易委员会(International Trade Commission， ITC)表示，根据智能音箱制造商Sonos公司的投诉，正在对Alphabet旗下谷歌出售的某些音频播放器和控制器展开专利调查。。需要明确的是，这并不意味着美国政府已裁定Google侵犯了Sonos的专利。

据悉，Sonos指控Google进口并在美国销售其某些侵犯专利的音频产品和控制器，从而违反了 1930 年《关税法》第 337 条，因此美国ITC展开了这项调查。Sonos正在寻求针对Google的命令，以阻止他们出售违反Sonos专利的音箱。

Sonos方面表示，很高兴ITC将调查公司对谷歌侵犯知识产权的所有指控。“我们将在整个调查期间与ITC通力合作，并对赢得诉讼充满了信心。"

不过，谷歌方面否认了Sonos的指控，并表示将为此进行辩护。（engadget

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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