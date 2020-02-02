加州黑客承认入侵任天堂系统窃取机密信息 遭索赔25.9万美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:一名加州男子将面临一系列犯罪的严重后果，包括窃取了游戏产业巨头任天堂的机密信息。

据报道，加州男子Ryan Hernandez承认联邦政府对入侵任天堂系统(计算机欺诈和滥用)和拥有儿童色情制品的指控。据报道，Hernandez在 2016 年利用网络钓鱼窃取了任天堂一名员工的证书，接着利用该证书窃取了游戏机制造商的机密信息，并迅速将这些信息泄露给公众。

根据法庭记录显示，Hernandez在 2017 年 3 月首次泄露了Switch的细节。此外，他甚至在 2018 年 6 月恢复了对任天堂系统的黑客攻击，尽管联邦调查局抓住了他，并要求他停止攻击。

FBI于 2019 年 6 月没收了Hernandez的设备后，他才结束攻击。Hernandez显然入侵了“多个”任天堂服务器，窃取了大量秘密信息，在 Discord 和推特公开，同时将一些数据泄露到其他地方。他甚至与他的社区分享任天堂网络中的潜在漏洞。

报道称，该申诉包括建议判处三年监禁，赔偿任天堂259， 323 美元，并记录为性侵犯者。Hernandez将于 4 月 21 日面临判决。不过，该申诉与其黑客行为的最高 5 年监禁以及藏有儿童色情制品的最高 20 年监禁相距甚远。（engadget）