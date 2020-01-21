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电商平台口罩断货 中消协专家：如牟取暴利可根据规定进行查处

2020-01-21 21:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:近日，多地发现新型冠状病毒肺炎病例，据央视新闻报道称，截至20日24时，国家卫健委收到国内4省(区、市)累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例291例(湖北省270例，北京市5例，广东省14例，上海市2例)。

对此，国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士表示，新型冠状病毒已经存在人传人，但跟SARS那个时候相比传染性没有那么强，毒力也还没那么大。如有不舒服或者感冒，应该到当地的发热门诊去看，不舒服的话是要戴口罩，实际上并不一定非要戴N95，一般的外科口罩还是能够阻挡大部分的。

据报道，目前，有大量网友反映称，部分电商平台口罩销售暴涨，出现了供不应求的情况，甚至还有部分店铺坐地涨价，上涨的价格为原来的一至三倍。

QQ截图20200121215409.jpg

对此，中消协专家邱宝昌称，口罩涨价是一种市场定价，经营者可以自主对商品的价格根据成本和供求关系来确定。当成本一定，供不应求的时候可以适当涨价，但不能趁大家对疾病的恐慌心理来哄抬物价牟取暴利。现在，一方面市场监管部门，价格主管部门应该对经营者，对在特定时期，特定事项，特定商品的涨和降及时干预和指导。另一方面，价格违法行为处罚规定明确，经营者不得利用自主定价来牟取暴利，定价应该考虑成本、考虑合理利润、考虑供求关系。如牟取暴利，价格主管部门可以根据处罚规定进行查处。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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