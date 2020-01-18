马云：湖畔大学不是圈子，是一个学习场

近日，湖畔大学第六届招生面试接近尾声，将有 40 多位候选者从近 1600 位企业家中脱颖而出，进入新一届学员名单。在六届面试场上，湖畔大学校长马云与候选者们做了深入沟通，谈他眼里的企业家精神和湖畔大学，特别强调了这所学校“要什么，不要什么”。

马云说，湖畔不是圈子，而是一个相互学习的地方。“湖畔要有自己坚持的东西，我们希望为中国未来、世界未来发现、训练、培养出一批二十一世纪的企业家。今天的剧烈变化是百年的巨大机会，每一次技术革命都会诞生世纪企业，不是国家企业，不是时代企业，它是世纪企业，这个Century的企业。”

“很多商学院现在变成了圈子，我们不需要这样的圈子，我们不需要钱，我们不需要项目，我们需要一个共同分享，在创业过程中、做企业过程中，担当、情怀、愿景、使命、价值观。”

“我们在组织变革过程中，得懂得什么叫改变组织、什么叫改变KPI、什么叫改变人。湖畔要学习和研究的就是做企业的基本规律，把握未来判断的方法论。”。

经过近 5 年的办学探索，马云在沟通中向面试候选者强调，希望把湖畔变成一个情感交流、境界交流、格局交流的地方。“我特反对湖畔大学同学之间互相做生意，同学之间借钱、同学之间互相做生意，都不靠谱。在湖畔大学，是找到一批跟你一样在创业，跟你一样有理想、跟你一样有情怀、跟你一样有痛苦、跟你一样有烦恼的人，做交流，喝杯茶，互相学习”。

马云说，“同学就是永远一辈子在情感交流、创业交流、经验分享。有一天他遇到麻烦的时候，你说 I’m Behind You，但是不是站在这个公司背后，而是站在这个人背后，这才了不起”。

成立将近 5 年的湖畔大学，吸引了上百位全球范围内的知名企业家、学者、艺术家前来授课，也集中了 200 多位中国经济各条赛道顶尖的企业家学员。