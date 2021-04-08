罗永浩谈直播带货的成绩：去年30个亿 今年目标收入至少100亿

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罗永浩谈直播带货的成绩：去年30个亿 今年目标收入至少100亿

2021-04-08 17:16 · 稿源：站长之家

2020年4月1日，罗永浩在抖音开启直播带货，至今已坚持一年时间。

今日，罗永浩在抖音电商大会上表示，自己是“直播带货的四大天王之一”，但只是老四，还有很长的路要走。

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在谈及直播带货的成绩，罗永浩称:去年完成了大概30个亿，今年目标收入希望完成100到150个亿。

今年要把直播电商、代运营、品销合一营销推广、培训业务以及供应链业务加一块。

同时，他宣布启动对网红主播的教育培训业务，自己担任名誉校长和培训讲师。

看来，如无意外，罗永浩债务年底就能还清。

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