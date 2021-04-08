2021腾讯STAC科创联合大会在蓉举行：腾讯AI科创联合体成立

4月8日，首届腾讯STAC科创联合大会（以下简称“STAC科创大会”）在蓉召开。会上，腾讯宣布在成都设立腾讯人工智能科创联合体并联合高校成立人工智能科教联盟。

本次大会邀请了政府、企业、高校、行业专业人士到场，共话行业未来发展，聚焦探讨多智能体、图像识别等人工智能关键核心技术、计算机图形学（CG）、脑科学等相关交叉学科以及交通、医疗等延伸应用场景，开展新技术、新模式、新业态融合创新交流。

工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中出席并发表主旨演讲，成都市人民政府副市长、党组成员曹俊杰，腾讯公司副总裁兼西南区总经理蔡光忠等嘉宾出席大会并发表讲话。

推进产学研用一体化 腾讯人工智能科创联合体落地成都

当前，以人工智能为引领的新一轮科技革命和产业变革，正深刻推动着全球产业格局和创新版图的重构。《2020腾讯人工智能白皮书》指出，随着技术、算法、场景和人才的不断充实，人工智能正在渗透到各个领域，其商业应用也在不断催生新业态、新场景、新融合、新交互和新目标的出现。

此次大会上，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中带来主旨演讲，他表示:人工智能作为新一代信息技术的核心，对推动“两化”深度融合具有重要的带动和支撑作用，也是新一轮产业变革的核心驱动力。

科技创新的实现，关键还是要靠人才。目前我国人工智能人才需求大，且产业实践、人才培养充满挑战。而作为成渝经济区极核之一的成都，在人工智能领域扮演越来越重要角色。“成都正在积极贯彻落实国家战略，加快建设国家新一代人工智能创新发展试验区、国家人工智能创新应用先导区。”成都市人民政府副市长曹俊杰在大会上表示。

此次大会上，腾讯携手高校、科研院所、产业园区、投资机构组建人工智能科创联合体，并成立了人工智能科教联盟，共同在关键核心技术联合攻关、人才培养聚集和促进产业链上下游交流合作等方面共同努力。

据悉，腾讯人工智能科创联合体是建立在以成渝地区为主，旨在构建以平台、技术、团队为核心的合作主体，推动成渝科技创新中心、国家新一代人工智能创新发展试验区、国家人工智能创新应用先导区等重要目标加快建设，通过联合体构建产学研用一体化合作机制，促进实体经济循环。初期由腾讯公司（腾讯新文创总部）、电子科技大学、四川大学、AI电竞游戏联盟、VIVO维沃移动通信有限公司、极米科技有限公司、成都新经济发展研究院有限公司联合成立，涵盖企业、科研单位、高校与协会。

腾讯公司副总裁兼西南区总经理蔡光忠提到:“在双轮驱动和双循环发展的新格局之下，科技自立自强作为我国发展的重要战略支撑，已经成为了全社会的共识，且使命在肩、责任重大。突破人工智能人才不足的困局，也是整个科技共同体关注的核心问题。”

AI生态重要性凸显 腾讯打造开放平台助力科研建设

AI研究需要四大要素:算法、数据、算力和场景。以前沿领域的强化学习为例子，每个要素都有很多挑战，比如研究场景稀缺、没有数据、算法测试困难、算力昂贵等。

2020年，腾讯人工智能实验室（AI Lab）携手《王者荣耀》联合建设“开悟”训练平台。平台为科研人员提供技术与资源支持，保证大家在人工智能研究训练时所需要的大规模运算。在国际科技竞争的大背景下，建设属于我国自主的AI游戏开放平台意义重大。

腾讯AI Lab总经理杨巍认为:“开悟承载了技术、资源、人才等生态原料。平台始于又不止于竞赛，将逐步发展为竞赛-课程-科教联盟-科创联合体的生态聚集地，2021年还将向全球高校开放，拓展国际影响力。未来开悟会进一步延展平台承载力，推进AI与教育融合，提高学生的创造力与研究才能，为生态贡献跨学科技术、跨界人才和多方资源。”

值得注意的是，开放数据与能力，建立开放平台吸引更多力量提升算法能力，是国际公司通用做法。我国在这一领域处于后发，并存在巨大潜力，许多企业与高校、科研机构只能利用国外开放平台和端口进行算法训练。而开悟AI和王者荣耀的结合帮助高校、科研机构方便灵活地在平台上使用《王者荣耀》的游戏引擎和验证平台进行人工智能研究和交流。

王者荣耀执行制作人、腾讯天美L1总经理黄蓝枭表示:“我们开放了《王者荣耀》的核心机制，提供标准接口、核心算法、脱敏的测试数据、评估工具和计算集群等，给高校老师和同学们进行多智能体的机器学习算法研究、学习成果交流、对算法成果反复迭代升级。同时，也期待这些研究成果，能够落地到其他产业环境中，为工业机器人、救灾机器人等提供助力。”

据了解，开悟平台已于2020年8月对18所高校及研究所开放并举办了第一届王者荣耀人工智能大赛，大赛邀请了北大、清华、电子科大等顶级高校队伍同台竞技，在王者的环境中PK算法，进行前沿技术的对抗和博弈。未来，开悟平台也将为更多科研人员提供技术与资源支持，深化课题研究。同时，腾讯STAC科创联合大会年度活动也将持续汇聚行业交流，建设前沿技术发展趋势的风向标。

发力人工智能 助力成渝地区双城经济圈建设

当前，成渝地区双城经济区建设作为重大国家战略，将充分发挥“极核”引领、“双城”带动作用，形成巨大的生产要素集聚效应。成都在国家战略的指引下，正加快打造高质量发展的增长极和动力源。

2021年2月，工信部印发通知，支持成都创建人工智能创新应用先导区，加速培育新兴产业，推动传统产业的转型升级。此次腾讯STAC科创联合大会的落地以及腾讯人工智能科创联合体的成立，将进一步助力成都人工智能创新发展，助推成渝地区双城经济圈建设。

2020年8月，腾讯与成都正式签署战略协议，全面开启“新文创和智慧城市”合作，腾讯全国首个功能型总部——新文创总部落户成都。这一合作，体现了“科技+文化”两翼齐飞的特色，也为建设文化创新、科技创新的策源地提供了深厚的土壤，为成都科技创新发展打开了广阔空间。

作为本次大会的支持方，成都高新区现场发布了《人工智能应用场景城市机会清单》，该机会清单通过“供给清单”和“需求清单”两个维度，从基础层、技术层、应用层释放了共209条机会，包含城市治理、智慧农业、智慧绿道、智慧生活等多个赛道的产品、解决方案。成都高新区相关负责人表示，对科技驱动型企业而言，最重要的是能落地应用，将技术真正转化为生产力，城市机会清单的发布将进一步助力科技重要战略的实现。

蔡光忠表示，“科技的创新关系每个人的成长、企业的发展也关乎国家乃至人类的未来，站在全球科技和产业革命的关口，腾讯将始终践行‘用户为本、科技向善’的公司使命和愿景，与时代同呼吸，与国家共命运。在成渝区域协同发展的新格局下，我们将进一步助力建设科创新引擎，释放更多的科创动能。”

人工智能已“泛”起巨浪，而人人都将席卷在这巨浪之中。科创发展需要科技共同体一起描绘前景蓝图，通过打造技术融合、资源开放、场景富集的人工智能引力场，持续建设未来科创盛况，推动成渝科创共兴共荣、蓬勃发展。