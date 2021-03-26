百度搜索线上公开课(一)：普通收录、快速收录等要注意的问题都在这里了

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百度搜索线上公开课(一)：普通收录、快速收录等要注意的问题都在这里了

2021-03-26 17:40 · 稿源：站长之家
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今日下午，【百度搜索线上公开课】继续开讲，本次课程主要围绕百度搜索资源平台——资源提交工具使用指南、以及站长关心的问题，以问答的形式进行。

以下为相关问题汇总:

普通收录

普通收录分为API提交、sitemap提交、手动提交三种提交方式。其中，API提交收录速度最快但开发成本最高，而sitemap可提交量最高。

QQ截图20210326172039.jpg

1.以下为三种提交方式区别:

据介绍，API提交是最为快速的提交方式，建议您将站点当天新产出链接立即通过此方式推送给百度，以保证新链接可以及时被百度发现。

sitemap提交定期将网站链接放到Sitemap中，然后将Sitemap提交给百度。百度会周期性的抓取检查您提交的Sitemap。

手动提交如果您不想通过程序提交，那么可以采用此种方式，手动将链接提交给百度。

2、通过普通收录工具中提交资源需要注意什么?

如链接存在跳转关系，直接提交跳转后链接

如网站换域名，需提交新域名资源

如已验证为HTTPS站点，请提交HTTPS资源

3、在哪里查看提交配额?

API提交和手动提交共享10W/天配额

在sitemap提交界面查看配额。站点不同，提交配额也可能不同

4、如何提高我的提交配额?

持续提交优质资源，提高站点质量，获得更过搜索用户青睐。

API提交

1、使用API提交方式的优势是什么

及时发现最新资源，缩短百度爬虫发现您站点新链接的时间，使新发布的页面可以在第一时间被百度收录

有效保护原创内容，对于网站的最新原创内容，使用API推送快速通知到百度，使内容可以在转发之前被百度搜索抓取。

2、什么内容API推送提交功能效果最明显?

·原创内容

·新闻资讯

·连载小说

·紧急通知/公告等时效性内容

3、如何使用API提交方式推送资源?

需要网站制作数据推送接口

4、重复提交已经发布的链接会出现什么问题?

（1）将浪费您的提交配额

（2）一直高频、大量地提交重复链接，可能降低百度搜索对站点的综合评定。

5、为什么提交成功后看不到数据变化?

统计新提交链接的数量，如果您提交的链接在之前提交过（即重复提交）是不会被统计到的。

3、如何读懂推送反馈?

（1）状态码为200，表示推送成功，可能返回以下字段:

（2）状态码为4XX或500，表示推送失败，常见的推送失败返回示例说明:

手动提交

1、在输入框中填写当前选择站点的链接;如需提交其他验证站点链接，请选择对应的站点。

2、每次最多可提交20条链接，每行一条。

3、提交的链接地址有什么格式要求吗?

·仅支持页面对应链接的提交;

·不支持sitemap形式的文件提交。

sitemap提交

1、通过sitemap文件提交资源后，状态显示“索引型不予处理”是什么意思?

. sitemap文件地址格式为txt或xml，每个地址文件最多包含50，000个网址且需小于10MB.

·请勿提交索引型sitemap，索引型不予处理，且若存在索引型sitemap，将不允许提交新文件;请

删除索引型sitemap后再尝试提交数据。

2、sitemap文件提交成功后，百度多久抓取一次?

百度会周期性的抓取检查您提交的Sitemap，何时抓取依赖工具策略。

3、提交的Sitemap文件都会被百度抓取并收录吗?

百度对已提交的数据，不保证一定会抓取及收录所有网址。是否收录与页面质量相关。

4、XML格式的Sitemap中，"priority"提示会影响我的网页在搜索结果中的排名吗?

不会。Sitemap中的“priority”提示只是说明该网址相对于您自己网站上其他网址的重要性，并不会影响网页在搜索结果中的排名

5、网址在Sitemap中的位置是否会影响它的使用?

不会。网址在Sitemap中的位置并不会影响百度对它的识别或使用方式。

6、Sitemap中提交的url能否包含中文?

因为转码问题建议最好不要包含中文

快速收录

1、快速收录有配额限制吗?

快速收录工具包括两种提交方式:手动提交和API提交，两种提交方式共享10条/天配额。

2、PC端站点可以使用快速收录提交资源吗?

，仅限提交移动端页面及移动端自适应页面

符合移动体验标准

3、快速收录权益是否能够转移给另一个站点?

不可以。

4、如何优先获得快速收录权益?

开发者将站点与小程序相关联，提交适配规则，顺利将较多的H5资源替换为小程序资源，使小程序在百度搜索:获得较多分发与展现，就能优先获得快速收录权益。

QQ截图20210326172523.jpg

5、一个智能小程序可以关联多个站点吗?

可以。一个智能小程序只能为一个站点带来权益，请开发者合理设置关联，确保小程序与H5站点的稳定关联状态，以便权益正常使用、适配正常生效。如果站点与小程序的关联关系不在了，快速收录权益也将失效。

6、创建智能小程序并且提交适配规则了，为什么仍然没有获得“快速收录”权益?

智能小程序在百度搜索中获得一定的展现与用户点击后，才能优先获取该权益。

死链提交

1、为什么要及时处理死链?

优化用户体验:减少死链对网站品牌的损伤和用户的差评度

改善网站排名:减少死链对线上搜索排名的负面影响

提升网站流量:排名和收录改善后，间接提升网站流量

2. 死链提交的配额:见页面提示，站点不同，提交配额也可能不同。

QQ截图20210326172656.jpg

3、注意事项

（1）文件地址格式为txt或xml，每个地址文件最多包含50000个网址且需小于10MB，

（2）每次最多可提交20条文件地址。

（3）请勿提交索引型sitemap，索引型不予处理，且若存在索引型sitemap，将不允许提交新文件;请删除索引型sitemap后再尝试提交数据。

4、我通过工具提交了死链文件，文件状态也显示正常，但是为什么死链一直还没有被删除?

（1）死链抓取后生效时间为1周，如超时未生效，请在反馈中心提交反馈。

（2）尚未处理完毕的历史文件可重提，加快处理。

5、显示删除成功的死链文件可以在死链提交工具中删除吗?

可以已处理完毕文件可删除，释放配额。

6、如何读懂“死链处理状态”—删除结果?

死链提交工具仅识别404数据，请提交404数据

QQ截图20210326172602.jpg

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