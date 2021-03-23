经纬张颖吐槽扫码点餐反被网友吐槽，小丑竟是他自己？

经纬中国张颖20日发文称，“特别特别讨厌扫码点菜，一般碰到会直接拒绝或者老老实实滚蛋换餐厅，没有一丝纠结。”

张颖表示，国内用户对隐私的不敏感他不吃惊，但又很吃惊。

对此，有网友表示，自己是社恐患者， 太爱扫码点餐，还避免了反复和点菜员确认是否点上的效率问题。

也有网友表示，扫码点单可以，还要关注一堆公众号手机号登陆，就完全是耍流氓。

更有网友翻了经纬的投资记录，称“如果所有人都跟你一样注重隐私，那你投的公司靠什么增长?”