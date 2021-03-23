经纬张颖吐槽扫码点餐反被网友吐槽，小丑竟是他自己？

经纬中国张颖20日发文称，“特别特别讨厌扫码点菜，一般碰到会直接拒绝或者老老实实滚蛋换餐厅，没有一丝纠结。”
张颖表示，国内用户对隐私的不敏感他不吃惊，但又很吃惊。
对此，有网友表示，自己是社恐患者， 太爱扫码点餐，还避免了反复和点菜员确认是否点上的效率问题。
也有网友表示，扫码点单可以，还要关注一堆公众号手机号登陆，就完全是耍流氓。
更有网友翻了经纬的投资记录，称“如果所有人都跟你一样注重隐私，那你投的公司靠什么增长?”
经纬中国张颖20日发文称，“特别特别讨厌扫码点菜，一般碰到会直接拒绝或者老老实实滚蛋换餐厅，没有一丝纠结。”
张颖表示，国内用户对隐私的不敏感他不吃惊，但又很吃惊。
对此，有网友表示，自己是社恐患者， 太爱扫码点餐，还避免了反复和点菜员确认是否点上的效率问题。
也有网友表示，扫码点单可以，还要关注一堆公众号手机号登陆，就完全是耍流氓。
更有网友翻了经纬的投资记录，称“如果所有人都跟你一样注重隐私，那你投的公司靠什么增长?”
在昨日晚间的315晚会上， UC、360搜索存在虚假广告一事被曝光。报道称，用户只需提供一个微信号和产品类型，代理公司很快就制作出一篇内容为减肥、降血糖的自述广告，就算对方没有资质，广告也能投放出去。
原神在最近开启了异世相遇尽享美味的联动活动，购买指定的套餐是可以获得相应的兑换码的，很多玩家还不清楚兑换码的使用时间，下面就来为大家分享一下。
英灵神殿valheim中是可以使用作弊代码的，这些作弊码可以获得很多武器装备以及材料，下面就来为大家分享一下英灵神殿武器装备物品代码汇总。
PC时代，搜索引擎掌握着绝对的流量入口，呈明显寡头格局。但到了移动互联网时代，各App间并不互联。为优化用户的搜索体验，APP都会努力完善站内的搜索生态，以抖音为例，早在2018年5月，抖音就上线了第一个搜索入口。
使命召唤手游中有主播邀请码，其中可以获得一些奖励，很多玩家还不清楚这个主播邀请码到底怎么获得，下面就来为大家分享一下最新的主播邀请码。
对于Xbox粉丝来说，最近有关微软要推出便携式游戏机的传闻越来越多。尤其是一款AMD神秘的Van Gogh APU代码出现，让大家猜测AMD可能正在为微软准备便携游戏机的芯片。
今日起，沪穗地铁二维码互联互通范围涵盖了上海和广州地铁的所有运营线路和车站（广州城轨暂不含广州有轨电车海珠环岛线、黄埔有轨电车1号线、广清城际铁路花都站至清城站段、广州东环城际铁路花都站至白云机场北站段）。
2021年03月18日，360CERT监测发现GitLab官方发布了GitLab 代码执行的风险通告，漏洞等级:严重，漏洞评分:9.9。
随着平台基础设施的完善和玩法的创新，抖音电商直播的发展如日中天，化身一辆飞驰的马车与短视频项目并驾齐驱。
如果说，2020年，直播带货的主旋律仍停留在明星/名人/达人为代表的“个体”主播身上，那么，2021年，将是“品牌”登堂入室，决战直播电商的新一年。
ModelWhale 终于上新了大家梦寐以求的新功能：一键分享代码片段！ 对于这个功能，小W只能说，相见恨晚！！在小W刚入坑走上码农之路时，常常碰到照抄代码还报错的情况。正如几年前，我在学习用 Matplotlib 画极坐标图时，检查了很多遍的代码却一直报错，抓狂的我只能打开微信，点开了某大佬的头像，开启了一波求助：过了一会，大佬终于回复了：确实挺乱，看不下去实属正常。于是打算另存一个文件直接发给他，但他称自己手边只有手?
今日，针对被北京人社局约谈一事，智联招聘公布了最新的整改进展称，已于3月16日上线“虚拟号码”功能，加大数据安全服务的投入力争从根源上切断黑产利益链条。在启用虚拟号码后，企业主动联系求职者时将通过虚拟中间号码的方式沟通
原神在近日开启了KFC的联动，其中官方给出了一个kfc的徽章口令，可以领取到奖励，很多玩家还不清楚联动的徽章口令是什么，下面就来为大家分享一下。
那些历经岁月磨砺、深刻体会规律的啤酒饮料企业，更懂这个时代和下一个时代。又一次，拥有 118 年历史的青岛啤酒因持续迭代创新、拥抱工业互联网，而成为点亮啤酒饮料行业智慧制造新场景的引领者。2021 年 3 月 15 日，达沃斯世界经济论坛发布最新“灯塔工厂”名单，青岛啤酒厂成功入选全球首家啤酒饮料行业“灯塔工厂”。映着“灯塔”之光，写下时间的重量。时间之重在万物形态上落下的痕迹，凝结为“进化”二字。青啤打造“灯塔?
据9to5Mac报道，技术人员在macOS Big Sur上发现了原深感（TrueDepth）摄像头的相关信息，这可能意味首苹果将面部识别技术应用到Mac系列的设备上。
作为谷歌免费开源的 UI 工具包，Flutter 帮助许多开发者构建了多平台应用，支持移动、Web、桌面和嵌入式平台，仅在 Google Play Store 平台上就有已超过15万个基于 Flutter 开发的应用，国内我们熟知的闲鱼 App、以及“国民应用”微信，均使用了 Flutter 进行开发。
今日，钉钉发布低代码开发者画像，画像显示低代码开发者中一二线城市的80、90 后是低代码开发的主力军，不过值得注意的是20岁以下和50 岁以上开发者也占比近20%。
作为平安人寿当中的重大疾病保险，平安福自2013年推出市场以来，受到了市场上许多投保人的青睐，同时其因为保障责任，也让更多家庭以及投保人无后顾之忧，对于疾病以及健康有了进一步的保障。一直以来，平安人寿致力于为投保人提供更加良好的服务以及权益保障，开始全面深入对于寿险的改革，同时中国平安集团董事长也亲自挂帅上场，深入了解市场时序，从老百姓的角度出发，对寿险产品进行大刀阔斧，深入改革，其中的“平安福”就是
对于大部分人来说骚扰电话问题是老生常谈了，骚扰、推销电话问题一直困扰着用户的通话交流，根据电话邦联合可信号码数据中心发布的《 2020 年度骚扰电话形势分析报告》显示，“推销”和“骚扰电话”的标记量加起来占总标记量的54.58%，这说明骚扰电话问题是所有用户最关注的、最需要解决的问题。其实骚扰电话问题不止困扰了普通用户，也困扰了很多企业。营销电话其实是一种非常正常的商业行为，但因为部分企业对于“外呼度”的把?
回顾过去20年开发者薪酬变化的历程，无疑是个有趣的议题。要对此开展研究，数据才是最有力的语言。早在2000年初，技术与软件曾经被称为“信息技术（IT）”或者“信息与通信技术(ICT)”，当时开发人员也被统称为“IT 人士”。至于如今人们耳熟能详的很多细分专业，当时更是远未出现。
游戏《王者荣耀》发布声明称，决定取消与Burberry（博柏利）合作的新皮肤及皮肤计划。据人民日报，BCI成员博柏利曾发表过与新疆棉花“切割”言论。..
中国人民银行数字货币研究所所长穆长春指出，电子支付场景下，微信和支付宝这个钱包里装的是商业银行存款货币，数字人民币发行后，大家仍然可以用..
这几天，H&M发声明“抵制新疆棉花”一事引发大众极度愤怒，昨日，大量线上平台已经屏蔽了H&M搜索结果。..
美图公司今天发布了2020年报，去年公司持续经营业务实现总收入人民币11.94亿元，毛利达到人民币7.94亿元，同比2019年分别增长了22.1%和13.5%。..
今晚，智能手机品牌iQOO召开新品发布会，正式推出千元性能机iQOO Z3。55W闪充、120Hz竞速屏，售价1699元起。..
滴滴官微今日发文称，近日，广州一位用户的滴滴账号出现异地订单的情况。滴滴信息安全团队联动微信安全团队迅速进行了核查。..
天猫国际总经理刘一曼今日在2021年商家大会上表示，进口“三新”策略升级到“五新”，在持续孵化新品类、引入新品牌、首发新商品的基础上，推出进..
3月25日消息，网传京东一37岁程序员疑似因常年夜班在工位猝死。当事人现身微博回应:已报警，恳请大家不信谣不传谣。..
这个世界只会优待站在风口的人。数据显示，2020年全球数字化转型和服务支出将增长10.4%，达到1.3万亿美元。虽然明显低于2019年的17.9%，但仍显现出..
当“鸡娃”家长面临孩子因学习压力影响睡眠时，该如何平衡两者之间的矛盾?3月25日，荣耀平板7联合猿辅导在线教育，举办了一场以“倍速学习力 带孩..
3月25日，全国知名内分泌专家邹大进教授入驻京东健康，并担任糖尿病-营养康复中心学术带头人，同时，京东健康与上海山丘联康健康管理有限公司（下..
3月15日是全国消费者权益日诚信是城市文明的基石厦门市信用办厦门市公共信用系信息中心推出3·15专题宣传视频《扬信用为帆 创文明厦门》。..
Clubhouse以兴趣为引子，旨在打破圈层限制，为用户创造平等对话和交流机会。名人效应、邀请制、兴趣圈、仅支持语音对话、陌生人社交等与众不同之处..
3 月 26 日晚 8 点，THE9“虚实之城”沉浸式虚拟演唱会第一场“昼·造梦”即将拉开帷幕。作为THE9 成团后的首场演唱会，这次运用XR技术打造的舞台..
淘宝特价版今天对外宣布进行战略升级，阿里巴巴集团副总裁、C2M事业部总经理汪海表示，未来一年，淘宝特价版将打造全品类源头直供体系，持续补贴日..
日前中国移动、电信、联通三大运营商都公布了2020年报，三家公司去年的净利润超过1400多亿，日赚大约3.9亿元，大家贡献了多少?..
由龙牡壮骨颗粒赞助播出的家庭代际和谐促进真人秀节目《婆婆和妈妈》第二季，自开播以来就话题不断。其中，陈松伶与张铎妈妈间剑拔弩张的关系，更..
日前，国家工信部旗下中国电子信息产业发展研究院（CCID）发布了《2021年中国网络准入控制系统市场分析报告》。报告显示，2019年国内网络准入控制..
为进一步强化司机的安全行车意识和文明服务意识，万顺叫车铜陵分公司始终坚持以常态化培训提升从业人员的综合素质，更好地服务于市民的出行，打造..
3 月 23 日， 2021 中国家电及消费电子博览会（AWE2021）正式拉开帷幕。经过十年的探索与积淀，AWE重新出发，以“AWE新十年，智竞未来”为主题，引..