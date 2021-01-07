社区团购低价倾销被查第一案 因倾销娃哈哈饮料遭投诉

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社区团购低价倾销被查第一案 因倾销娃哈哈饮料遭投诉

2021-01-07 09:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:据贵阳市市场监督管理局消息，近日，白云区市场监管局接到举报，某网络团购平台存在通过补贴低价，倾销其品牌商品的情况。

12月25日，贵阳市市场监督管理局开展联合现场监督检查，称该网络团购平台上所售卖的娃哈哈无气苏打水饮品确实存在低于市场价销售情况。其中182件4368瓶的“娃哈哈无气苏打水饮品”外包装纸箱上所标注产品批号标识不完整。箱内的单瓶饮品包装瓶上瓶身喷码的批号标识也不完整，疑被人为破坏，以上情况容易导致消费者购买标签标识不全的预包装食品，且食品经营者对产品批号标识不完整的预包装食品无法正常开展溯源。

12月28日，白云区市场监管局对该团购平台区域负责人及仓储负责人进行了约谈，督促其严格遵守国家市场监管总局关于社区团购经营行为的“九个不得”要求，严格规范经营行为。

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去年12月，市场监管总局联合商务部组织召开规范社区团购秩序行政指导会，要求互联网平台企业要严格规范社区团购经营行为，严格遵守“九个不得”。

超市，便利店

其中包括了:不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权，严禁以排挤竞争对手或独占市场为目的，以低于成本的价格倾销商品、不得破坏售卖商品包装的完整性、不得滥用自主定价权将平台售卖商品远低于市场价进行销售、不得销售假冒伪劣商品等。

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