消息称：三星GalaxyS21英国发售时将不再附赠充电器

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:自从苹果公司以环保的名义取消了手机包装盒里的充电器之后，不少手机厂商也在尝试取消手机包装盒内附件的数量，这就包括了全球智能手机出货量第一的三星电子。

有消息称，三星即将推出的Galaxy S21系列手机也会取消包装盒内的充电器。虽然三星官方并未像小米一样很明确地提到了这一潜在变化，但他们已经删除了社交账号上曾经讽刺苹果取消充电器的文章。

爆料人士Ishan Agarwal声称，至少在英国，下一代Galaxy S系列旗舰智能手机的零售包装中将没有充电器。不过取消充电器可能不会仅限于英国一个地区。最近在巴西的认证信息中也确认了Galaxy S21系列包装盒里不会有充电器和耳机。

实际上对于取消充电器、耳机这一做法，三星比苹果更快一步。在2020年的三星Note20美国地区包装盒里就已经取消了耳机，除非用户有要求则可以免费再从三星获得。



对于取消充电器的做法，大多数用户认为“环保”只不过是一个借口，更多的原因还是厂商想要节省更多的成本。小米对此的做法是让消费者自己选择，在刚刚发布的小米11手机上，小米就推出了无充电器包装和有充电器包装两种版本，价格一样，由消费者自己选择。

