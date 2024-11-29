美团发布2024年第三季度财报：营收936亿元 同比增长22.4%

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:美团公司今日公布了其2024年第三季度的财务报告，显示公司营收达到936亿元人民币，较去年同期增长了22.4%。净利润达到129亿元人民币，相比2023年同期的36亿元实现了显著增长;根据非国际财务报告会计准则调整后的净利润为128.3亿元人民币，同比增长124.0%。

在核心本地商业方面，美团该季度的收入同比增长20.2%，达到694亿元人民币。经营利润同比增长44.4%，达到146亿元人民币，经营利润率同比提升了3.5个百分点，达到21.0%。美团核心本地商业包括餐饮外卖、到店及酒店旅游服务，以及美团闪购、民宿和交通票务等业务。

新业务方面，美团新业务分部的收入同比增长28.9%，达到242亿元人民币。经营亏损同比收窄79.9%，减少至10亿元人民币，经营亏损率环比改善1.9个百分点，降至4.2%。

在其他收益方面，2024年第三季度的其他收益净额为25亿元人民币，较2023年同期的14亿元有所增加。

现金流方面，美团2024年第三季度的经营活动所得现金流量净额为152亿元人民币，投资活动所用现金流量净额为119亿元人民币，融资活动所得现金流量净额为150亿元人民币。截至2024年9月30日，美团持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为425亿元和917亿元人民币。

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