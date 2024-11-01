无论有没有 Apple Intelligence，iPhone 销量都在飙升

在发布新一代Mac产品线和系统功能后，苹果公司今日公布第四财季财报，以949亿美元的营收创下新高，同比增长6%。不过，该季度业绩受到向爱尔兰支付102亿美元一次性所得税的影响。

首席执行官蒂姆·库克在接受CNBC采访时表示，iPhone15的销量超过去年同期的14系列，新发布的16系列表现则优于15系列。本季度，苹果还推出了Apple Watch Series10和AirPods4等新品。

除可穿戴设备、家居和配件类别外，苹果各业务部门营收均呈增长态势。其中，iPad业务在今春推出新款Pro和Air机型后，营收增长8%。

本周，苹果推出搭载最新M4芯片的iMac、Mac Mini和MacBook Pro。其中Mac Mini经过重新设计，体积进一步缩小。据悉，MacBook Air、Mac Pro和Mac Studio的M4版本预计将于明年发布。此前，苹果已完成iPad Mini的更新换代。这些新品连同iPhone16系列和可穿戴设备，有望推动公司假日季业绩增长。

值得关注的是，美国司法部对苹果的反垄断诉讼仍在进行中。同时，欧盟新规也要求苹果在iPhone系统中为第三方应用和服务提供更开放的接入条件。

新系统iOS18.1的用户采用速度表现亮眼，库克透露:"根据早期三天数据显示，新系统的采用速度是去年17.1版本的两倍。"新系统优化了摘要、写作工具和图像处理等功能，更多新功能将随iOS18.2版本于12月推出。

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