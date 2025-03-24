董明珠：格力用4吨米做出电饭煲 口感营养保留完好

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:近日，CCTV财经频道《对话》节目迎来了一众民营企业家代表，其中包括格力电器董事长兼总裁董明珠以及小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏。他们在节目中分享了各自在企业发展道路上所做出的关键抉择与心路历程。

节目中，董明珠详细阐述了“让世界爱上中国造”这一口号的由来。她提到，这一理念源于一次深刻的触动:当时，不少中国消费者不惜花费数千甚至上万元，远赴日本购买电饭煲。作为制造业大国的一员，董明珠对此感到十分痛心，认为这是一种不应有的耻辱。“一个电饭煲能有多少高科技?为什么我们的国民不愿意在国内购买?”她反问道。

董明珠进一步指出，当她亲眼见到日本电饭煲煮出的米饭香气扑鼻、口感极佳且营养保留完好时，她深刻意识到这是对方科技实力的体现。尽管格力当时的主营业务是空调，但董明珠毅然决定，格力要挑战自我，致力于研发出世界顶级的电饭煲。

经过一年多的不懈努力，格力团队使用了4吨大米进行实验，终于成功研发出了具有世界一流水平的电饭煲。为了验证产品的实力，格力还进行了全球范围内的盲测，将自家电饭煲与其他知名品牌产品进行对比。结果令人振奋，格力电饭煲在盲测中脱颖而出，赢得了消费者的认可。

谈及这一成就，董明珠难掩自豪之情。她表示，这次成功不仅增强了格力的信心，也让她坚信中国制造业完全有能力打造出让世界为之倾倒的产品。“让世界爱上中国造”，不仅是格力的目标，更是整个中国制造业应当共同追求的愿景。

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