小米商标已含卫生护垫类 315后小米撤回“不做卫生巾”

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:近日，央视315晚会揭露了劣质卫生巾和纸尿裤的严重问题，涉及数量巨大，多家知名品牌被点名。这一曝光引发了广泛关注和讨论，许多消费者对被点名的品牌表达了不信任，并纷纷提出建议，希望小米能够进军卫生巾行业，以高品质和亲民价格打破市场现状。

在网络上，不少网友向小米科技有限责任公司的创始人雷军喊话，表达了对小米涉足卫生巾领域的期待。有网友直接表示:“雷总，315晚会曝光了卫生巾问题，什么时候投身卫生领域，广大女生等着小米卫生巾呢。”这些声音反映了消费者对市场现状的不满和对高品质产品的渴望。

值得注意的是，小米生态链总经理陈波在3月7日曾公开发文祝广大女性朋友节日快乐，并征集女性产品的需求。尽管他当时强调主要征集家用电器类产品，并明确表示卫生巾是真的做不了，但这条微博在315晚会曝光后却被删除了。这一举动引发了外界的猜测，认为小米可能正在考虑策略转变，有意进军卫生巾市场。

更令人关注的是，企查查APP显示，小米科技有限责任公司此前已取得的小米商标中，包含了消毒湿巾、救急包、卫生护垫、医用眼罩等商品服务。尽管有观点认为这是小米的防御性注册，旨在防止被不法商家冒充滥用，但许多网友仍然希望小米能够真正推出卫生巾产品，为行业树立一个标杆。

面对消费者的呼吁和市场的期待，小米是否会正式进军卫生巾领域尚不得而知。然而，这一事件无疑再次引发了公众对卫生用品质量的关注和讨论，也为行业未来的发展带来了新的思考和机遇。

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