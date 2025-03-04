苹果官网又闹乌龙 iPhone16e官网图出现灵动岛

近日，苹果加拿大官网在一次更新中出现了意外的视觉错误，引发了用户的广泛关注。

据用户反馈，在iPhone16e的视觉智能介绍板块，苹果意外地将“灵动岛”元素与该机型相搭配，并且这一元素与刘海设计重合在一起，形成了一个令人困惑的画面。

然而，苹果中国官网并未出现这一错误。

对于此次加拿大官网的错误，苹果尚未发表官方声明进行解释或更正。用户们纷纷猜测，这些错误可能是由于网站更新过程中的疏忽所致，但这也进一步提醒了苹果在维护官方网站时需要更加严谨和细致。

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