苹果官网又闹乌龙 iPhone16e官网图出现灵动岛

近日，苹果加拿大官网在一次更新中出现了意外的视觉错误，引发了用户的广泛关注。
据用户反馈，在iPhone16e的视觉智能介绍板块，苹果意外地将“灵动岛”元素与该机型相搭配，并且这一元素与刘海设计重合在一起，形成了一个令人困惑的画面。
然而，苹果中国官网并未出现这一错误。
对于此次加拿大官网的错误，苹果尚未发表官方声明进行解释或更正。用户们纷纷猜测，这些错误可能是由于网站更新过程中的疏忽所致，但这也进一步提醒了苹果在维护官方网站时需要更加严谨和细致。
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苹果公司正式推出了新款智能手机iPhone16e，起售价为4499元。苹果CEO库克在微博发文庆祝这一新品的发布，表示:“见证iPhone16e，iPhone16家族的新成员。值得一提的是，iPhone16e搭载了首款由苹果设计的蜂窝网络调制解调器C1，苹果称C1是iPhone迄今能效最高的调制解调器，具备快速稳定的5G蜂窝网络连接性。
一、核心差异与价格对比价格与定位iPhone16e:起售价4499元，定位入门机型38。iPhone16:发售价5999元，目前降价后约4699元，差价仅700元左右23。若预算不足，可考虑降价后的iPhone15或安卓旗舰。
苹果最近很忙，一边和阿里、百度合作搞AI，一边发了新手机。北京时间2月20日，苹果家族新成员正式登场——不是外界之前猜测的iPhoneSE第四代是新系列iPhone16e。一位关注苹果公司的投资人告诉「定焦One」，除非苹果在AI领域有实质性突破，或推出颠覆性硬件，市值可能才会维持高位，长期来看，中国市场是苹果能否扭转局面的关键。
博主Kang发文表示，从手机外观数据来看，iPhone16其实就是一台全新的iPhone14，和iPhone16对比的意义不大。苹果想解决的是iPhoneSE物料太老，14系列被欧盟禁售，15运存不够AI这几个问题，因此iPhone16e应运生，一次性解决了以上三大难题。iPhone16e是一个积极的发展，应能支持市场对iPhone的升级需求并推动苹果的用户基数持续增长，对苹果2025、2026及2027财年的每股盈利预测保持不变，维持其买入”评级，目标价为294美元。
iPhone16e不支持MagSafe充电，苹果工作人员回应称，iPhone16e的目标群体大多使用有线充电，他们往往不使用MagSafe。核心配置上，iPhone16e搭载苹果最新的A18芯片，配备4800万像素相机，支持2倍光学变焦，同时采用6.1英寸SuperRetinaXDR显示屏，支持FaceID，去掉了Home键。iPhone16e共有三个版本，128GB版售价4499元，256GB版售价5499元，512GB版售价7499元。
苹果公司正式推出了iPhone16的低价新版本iPhone16e，这也意味着苹果将进军经济型智能手机市场。值得一提的是，这是首款搭载苹果自研蜂窝网络调制解调器C1的iPhone，同时也是苹果目前在售的支持“苹果智能”的最便宜的iPhone。鉴于苹果在2025财年Q1的iPhone营收未达华尔街预期，像“苹果智能”这样的AI工具是否足以推动智能手机的升级换代，目前仍是个未知数。
今天上午，苹果CEO蒂姆库克通过个人微博发文称，iPhone16e汇聚了你所喜爱的iPhone16系列所有优点，售价超值。iPhone16e已经在昨天首发上市，官方售价4499元，不过目前来看通过官网和AppleStore下单的用户非常少，因为电商平台可以用国补，到手价仅需3999元。至于Apple智能，目前国内还无法使用，预计4月份才会有确切信息。
苹果最新发布的iPhone16系列中，入门级iPhone16e虽然获得了重大硬件升级，但在摄影功能方面出现了令人意外的差异。据苹果官方产品对比页面显示，这款售价599美元起的设备将继续使用源自iPhone13的旧版摄影风格非iPhone16和16Pro搭载的最新一代技术。首批订单将于2月28日送达用户手中。
今日凌晨，苹果正式发布了新款iPhoneSE4，更名为iPhone16e”，显得更加高端大气上档次。iPhone16e彻底消灭了64GB，提供128GB、256GB和512GB三个存储版本，内存经确认为8GB，官方起售价4499元，2月21日晚21:00开启预购，2月28日正式发售。二者最终终端差价可能只有800元左右。
博主定焦数码表示，iPhoneSE4将会改名为iPhone16e，包装盒上将会出现iPhone16e的字符，该机使用的是iPhone16模具，采用全面屏设计。iPhone16e整体造型更像是iPhone14，直角边框、刘海屏设计与iPhone14相差无几，曝光显示这块屏幕是6.06英寸大小，OLED材质，刷新率依然是60Hz。知名分析师郭明錤指出，预计iPhone16e在今年上半年、下半年的出货量分别约为1200万部、1000万部，表现将略好于之前的SE机型，这不仅有助于降低淡季对苹果出货的影响能提升AppleIntelligence的使用率，他还表示，iPhone16e将采用苹果自研调制解调器，高通公司将在该机型上市后对其调制解调器专利进行调查，高通认为有机会取得部分专利授权费，以弥补失去的订单。