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小米15 Ultra发布会开启米粉招募

2025-02-21 14:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:随着月底的临近，小米15UltraSU7Ultra的发布日益成为科技爱好者的关注焦点。尽管官方尚未公布确切的发布时间，但多方信息已暗示这一重要时刻即将到来，预计就在下周。

小米官方近期启动了针对此次发布会的米粉招募活动，为即将到来的盛事预热，招募截止日期设定为2月24日。这一举措无疑进一步加剧了外界对发布会时间的猜测。

结合小米过往常在周四举办发布会的传统，以及小米15Ultra目前尚未进行任何配置或外观预热的情况，业内普遍推测小米15Ultra的发布会将在2月27日举行。值得注意的是，小米新款冰箱等产品的预约截止时间也恰好是这一天，进一步增强了这一推测的可信度。

下周登场！小米15 Ultra发布会开启米粉招募

在配置方面，小米15Ultra将搭载2K等深微曲屏，支持超声波屏幕指纹解锁，并标配天通卫星通信功能，顶配版更是支持双星系统，并加入了北斗卫星通信，展现了小米在通信技术上的领先实力。

作为影像领域的佼佼者，小米15Ultra的主摄采用了行业最强的1/0.98英寸YT900传感器，辅以5000万像素直立人像长焦镜头和5000万像素超广角镜头，潜望长焦镜头更是升级为2亿像素传感器，为用户带来前所未有的拍摄体验。

在价格方面，小米创始人雷军在直播中提及小米15Ultra的定价问题，表示由于研发成本和器件成本的不断上升，相较于上一代小米14Ultra的6499元定价，小米15Ultra的价格或将有所上涨。

此外，小米集团中国区总裁卢伟冰将于明日召开一场关于小米15Ultra的爆料直播，预计届时将透露更多关于该机的重磅信息，引发了广大网友的期待。

随着发布会的临近，小米15Ultra和SU7Ultra的神秘面纱即将揭晓，让我们共同期待这一科技盛宴的到来。

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