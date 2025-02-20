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卢伟冰将于2月22日开启小米15 Ultra爆料直播

2025-02-20 11:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:近日，小米集团卢伟冰在社交媒体上宣布，他将于2月22日举办一场小米15Ultra爆料直播，并特别邀请了影视飓风Tim一同参与，旨在向广大消费者展示小米15Ultra的强大实力。

据卢伟冰透露，小米15Ultra在摄像头模组设计上采用了全新的环形布局，但镜头布局发生了显著变化。主摄、超广角和直立长焦三颗摄像头位于模组下方，而上方则仅设有一个潜望镜。这一设计不仅独特，更凸显了小米在摄像头技术上的创新。

卢伟冰宣布开启小米15 Ultra爆料直播：小米最强旗舰来了

值得关注的是，小米15Ultra将搭载一组2亿像素的潜望镜，型号为三星HP9。该传感器的尺寸为1/1.4英寸，光圈为f/2.6，等效焦距达到100mm，对应的倍率为4.3。这使得小米15Ultra成为目前“2亿像素潜望镜俱乐部”中原生焦段最远的机型，堪称最强望远镜。

此外，小米15Ultra还配备了索尼LYT9001英寸超大底主摄以及5000万像素79mm直立长焦。其中，直立长焦支持3倍光学变焦，进一步提升了拍摄效果。

在核心配置上，小米15Ultra同样不容小觑。它采用了2K全等深四微曲屏幕，搭载了高通骁龙8至尊版移动平台，电池容量超过6000mAh，并支持卫星通信功能。这一系列配置使得小米15Ultra成为小米历史上最强悍的高端旗舰手机之一。

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