腾讯游戏：寒假未成年仅15小时游戏时间 将打击租号黑产

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:腾讯公司今日发布了2025年寒假暨春节假期前后未成年人游戏限玩通知，规定未成年人只能在指定日期的20时至21时之间登录游戏，累计时间最多为15个小时。这一措施旨在进一步加强对未成年人游戏时间的管理，保护青少年的身心健康。腾讯游戏表示，将严格执行相关限玩规定，确保未成年人在假期期间合理安排游戏时间，避免沉迷游戏影响学习和生活.

为了打击租号代练等不法行为，腾讯游戏对人脸识别“炸弹锁”功能进行了重磅升级。在原有单账号多设备异地登录即触发倒计时人脸的基础上，新增了风险账号库，锁定高度疑似租赁账号进行定向打击，缩短了风险账号进行人脸识别验证的倒计时时间，进一步提高了租号代过的门槛。据悉，“炸弹锁”功能自2024年暑期上线以来，已累计打击疑似租借黑产账号达800万次，有效遏制了租号黑产的蔓延.

此外，腾讯游戏还推出了多个便捷工具，帮助家长更好地监护未成年人的游戏行为。这些工具包括“防沉迷四件套”管理工具、家庭教育工具以及寒假家长服务专线等。通过这些工具，家长可以更加方便地了解孩子的游戏情况，及时进行干预和引导，培养孩子健康的游戏习惯和良好的时间管理能力。腾讯游戏的这些举措体现了其在未成年人保护方面的积极努力和责任担当，为营造健康、绿色的游戏环境做出了贡献.

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