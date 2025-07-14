时光荏苒，享联科技迎来了二十周年华诞。

2005年，正值中国互联网发展的重要节点，享联科技应运而生，成为国内最早聚焦站长工具与服务领域的创新型企业。二十年来，站长之家始终秉承"致力于为创业者提供动力"的使命，从深耕垂直领域的互联网服务公司，发展为在AI时代积极创新的科技企业。

深耕站长服务:二十年的专业积淀

站长之家:中文互联网站长生态的核心枢纽

作为中文互联网站长生态的权威信息中枢，站长之家已成为行业动态的第一发布窗口和深度知识共享社区。

站长之家的服务覆盖8大核心领域:网站运营、SEO/SEM、云计算、大数据、人工智能等，汇聚1000+行业专家，为从业者提供从即时快讯到专业洞见的全方位信息服务。累计服务2.5亿互联网从业者，日均访问量超过50万次。

站长工具首页

站长工具:网站管理与优化的必备工具箱

站长工具作为享联科技的核心产品，已成为国内TOP3的SEO/网站运维工具平台。

站长之家提供200+款免费工具，支持毫秒级响应，精准度位居行业前列，覆盖90%以上的中文网站。从域名查询到SEO综合分析，从网站监控到性能优化，累计服务超过500万站长、开发者和企业用户，日均查询量达到千万级。

数据开放平台:企业级服务的可靠保障

在个人用户服务之外，享联科技还为企业级用户提供专业的数据服务。站长之家的数据开放平台已为公安部第三研究所、深圳华为云计算技术有限公司、腾讯科技等知名机构提供服务。

站长之家的接口服务覆盖域名管理、网站运营、安全风控等全链条数据需求，在网络反诈追溯、网络安全监控、企业风险核查等关键场景发挥着重要作用，体现了站长之家在数据服务领域的技术实力和社会责任。

拥抱AI时代:顺势而为的创新转型

为什么选择AI赛道?

2023年，人工智能技术迎来突破性发展。面对AI技术的快速普及，站长之家发现市场正面临着与早期互联网时代相似的挑战，技术门槛高、选择困难、应用复杂。

基于二十年来服务站长群体的经验，站长之家认识到，在新技术浪潮中，市场同样需要专业的服务平台来降低应用门槛，提供可靠的技术支持。这正是享联科技的核心优势所在。

AIBase:中国AI产业的全链路赋能平台

AIBase是享联科技在AI时代的重要布局，定位为中国领先的AI模型与工具导航平台。

站长之家聚合了10，000+AI模型、工具和数据集，为开发者、企业技术团队、AI研究者提供从资讯到落地的一站式AI服务。

AIbase首页

核心服务能力:

AI资讯中枢:7×24小时追踪全球AI政策、技术、投融资动态，提供从Sora、Claude等模型深度解析到中美欧AI监管新规的实时解读。

智能选型服务:构建性能、成本、服务三维雷达图评估体系，10秒生成需求画像，智能推荐TOP3候选方案，助力企业高效决策。

AI落地服务:提供从需求梳理、模型选型到部署测试、持续优化的全生命周期服务，包括企业专属AI Agent工作流定制、AI营销优化、数据定制等解决方案。

产品榜单:提供TOP10模型排名、性价比分析、垂直行业榜单等动态评测看板，为用户提供专业的选型参考。

目前，AIBase日均活跃用户已突破10万+，成为国内领先的AI信息服务平台。

二十年坚守:荣誉与责任并重

行业认可见证发展轨迹

二十年来，享联科技获得了多项行业认可，国家级高新技术企业、厦门市科技小巨人企业、最受欢迎的站长服务商、全球中文论坛100强、阿里云产品合作伙伴等荣誉。

这些荣誉不仅是对站长之家技术实力的认可，更是对站长之家服务理念的肯定。每一个奖项背后，都承载着用户的信任和市场的检验。

站长之家荣誉墙

企业定位:创业者的坚实后盾

享联科技始终将自己定位为:

互联网基础服务赋能者

数字资产价值挖掘者

站长生态长期构建者

数字化转型推动者

中小创业者的成长加速器

基于数据的创业决策引擎

站长之家的使命从未改变，致力于为创业者提供动力。

展望未来:技术创新与服务升级

持续创新，拥抱变化

站在二十周年的新起点，享联科技将继续秉承"让开发更简单、让创造更高效、让技术更普惠、让增长更智能、让生态更共生"的理念，持续深化技术创新，提升服务能力。

构建开放生态，共赢未来

站长之家将在保持传统优势的基础上，加大对AI技术的投入，与更多合作伙伴一起构建开放、共赢的服务生态，为互联网从业者和企业用户创造更大价值。

无论技术如何演进，创业者对优质工具的需求不会改变，企业对专业服务的追求不会改变。这正是享联科技持续前行的动力所在。

二十年磨一剑，未来路更长。

感谢每一位用户的信任与支持，感谢每一个合作伙伴的协作与共赢。在AI时代的新征程中，享联科技将继续与您携手前行，共同创造更美好的数字未来。

厦门享联科技有限公司

致力于为创业者提供动力

2005-2025

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