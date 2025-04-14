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7200mAh泰坦电池+百瓦秒充！真我GT7卷疯了

2025-04-14 10:02 · 稿源：站长之家

realme真我

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:近日，真我GT7 的相关信息持续被公开，引发了科技圈的广泛关注。这款手机将在 4 月 23 日16: 00 正式发布，其续航能力成为最 大亮点。

真我GT7 搭载了7200mAh的泰坦电池，这一超大容量电池为手机的长续航提供了坚实保障。无论是长时间的视频播放、游戏娱乐，还是高强度的工作使用，真我GT7 都能轻松应对，让用户摆脱频繁充电的烦恼。同时，该手机还配备了100W光速秒充技术，充电速度极快，仅需短时间内即可将电量充满，即使在电量耗尽的情况下，也能迅速“回血”，让用户随时保持手机的满电状态。

更令人惊喜的是，真我GT7 在拥有如此大容量电池的同时，机身设计却十分轻薄。其厚度仅为8.25mm，重量仅为203g，实现了大电池与好手感的美好平衡。用户在长时间使用手机时，也不会感到手部疲劳，真正做到了“用得久充得快，手感还舒适”。

凭借出色的续航能力和性能表现，真我GT7 有望成为3K价位段内的性能续航双冠王。它不仅满足了用户对手机长续航的需求，还兼顾了轻薄便携的使用体验。 4 月 23 日16: 00 的发布会即将拉开帷幕，真我GT7 还将带来哪些惊喜，让我们拭目以待！

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