“特朗普亲吻马斯克脚趾”的AI视频火了，美国HUD总部循环播放

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:近日，一段特朗普亲吻马斯克脚趾的视频在X上流传开来。据悉，这段视频是由某人利用AI制作的。

早些时候，这段AI生成的不雅视频被不知名人士上传到了美国住房与城市发展部（Department of Housing and Urban Development，简称HUD）总部的电视上，并进行循环播放。

在公开的视频中，特朗普用嘴唇亲吻着马斯克的脚，还配上了“真王万岁”的文字。

据独立记者玛丽莎・卡巴斯（Marisa Kabas）表示，这段仅仅7s的视频在HUD总部的电视上循环播放了 5 分钟才被关闭。她还补充说，大楼人员不知道如何关掉视频，因此只能派人到每一层楼去拔掉电视的电源。

《华盛顿邮报》记者杰夫・斯坦证实了这段视频的存在。他收到的视频显示：在华盛顿特区的住房和城市发展部总部，每台电视上都能看到特朗普亲吻马斯克脚趾的视频。斯坦所在的报纸对此事进行了报道，并将该视频描述为 “可能是AI生成的”。还调侃说： 嘿，现在你可得小心了，我们永远无法完全确定什么是真，什么是假！我们不能 100 % 确定唐纳德・特朗普总统不是真的在亲吻马斯克脚趾。同样，我们也无法确定马斯克是否真的像视频中显示的那样有两只左脚。

视频中 “真王万岁”的文字，很可能指的是上周的新闻事件：当时，特朗普宣称自己是国王，而后白宫官方社交账号还分享了特朗普戴着王冠的照片，配文便是 “国王万岁”。当然，这只是特朗普相关新闻中的一个“小插曲”，没多时便被众人抛诸脑后了，因为又有其他更其离谱的事情发生了。

究其原因，可能是HUD的工作人员开始反抗这位 “国王”了。据报道称，该部门正计划大幅裁员，人数多达一半，并大幅削减其资金。

这种做法并不稳妥，尤其是在如今这个尤其糟糕的情况下：最近（美国）购房成本创下历史新高，随着可用住房单元减少，租金不断攀升，极端天气越来越频繁，灾后重建的需求也增加了。

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