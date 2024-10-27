小米15系列内存12GB起步 雷军：保证物超所值 贵得有理由

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:10月29日周二晚上19点，小米将推出多达16款新品，包括备受瞩目的小米15系列、小米澎湃OS2、小米SU7Ultra量产版等。

除此之外，小米平板7系列、小米手表S4、小米手环9Pro，以及全新的大家电高端Pro系列、智能门锁、Wi-Fi7路由器等产品也将亮相，充分展示小米在人车家全生态战略方面的成果。

小米CEO雷军提前透露了一些关于发布会的细节。他确认，小米15系列的内存将以12GB起步，取消8GB版本是为了充分发挥端侧AI的能力。尽管小米15系列在设计、性能、续航和体验等方面都有显著提升，但价格也将随之上涨。雷军解释称，由于骁龙8至尊版升级到3nm工艺，供应链内存和存储成本上升，以及小米在研发上的大量投入，小米15系列的价格上涨是不可避免的。但他承诺，即便价格上涨，小米15系列也将提供物超所值的产品。

雷军还提到，小米15系列将采用独家定制的M9发光材质屏幕，并创新性地应用了双微腔结构，这不仅提升了发光效率，还大幅降低了功耗，使得2K屏幕的功耗达到了1.5K屏幕的水平。

关于小米SU7的交付情况，雷军表示团队正在努力实现单月交付2万台的目标，并会在每个月的第一天公布上月的交付情况。整个发布会预计将持续约3个小时，直到晚上22点左右。

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