小米15系列内存12GB起步 雷军：保证物超所值 贵得有理由

《How to Build Your Career in AI》是由AI先驱Andrew Ng所著的电子书,提供了关于学习基础技能、开展项目、寻找工作以及建立机器学习社区的见解。这本书是为那些希望在AI领域建立职业生涯的人设计的,无论是学生、行业专业人士还是希望克服冒名顶替综合症的新手。书中不仅包含了如何发展核心AI技能的指导,还有实用的面试技巧、如何构建引人注目的项目组合、如何建立专业网络以及如何利用网络取得成功等内容。