快手双11购物节正式开启预售 “抽免单”活动已上线

10月10日，快手平台正式开启了今年的双11购物节预售活动，以"件件甄选 多买多省"为主题，为消费者带来了多样化的优惠活动和低价好物。此次购物节旨在提供丰富的商品选择和连续的促销活动，让消费者在购物过程中享受更多优惠。

快手双11购物节分为两个阶段:第一阶段从10月10日至10月18日，为预售期，消费者可以提前锁定商品价格，享受"大牌大补"等优惠活动;第二阶段从10月19日至11月11日，为正式期，全平台将释放最大优惠力度，打造购物狂欢。

预售期间，快手商城推出了"抽免单"活动，消费者在活动页面挑选商品后，一旦全网订单量达到设定的门槛，就有机会获得免单。此外，10月16日至11月11日，快手将开启"直播锦鲤"活动，消费者可以通过观看直播参与抽奖，赢取大奖。

在正式期，快手准备了万人团、满减券、购物团、三单挑战、签到抽金豆、品类满减券等多种活动。特别地，在11月1日和11月9日至11月11日，快手直播间将整点抽免单，为消费者带来更多惊喜。

快手电商通过此次双11购物节，携手广大商家和达人，致力于为用户提供物有所值的购物体验，同时用热情的服务点燃消费者的购物激情。随着双11的临近，快手平台的促销活动预计将吸引大量消费者的参与。

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