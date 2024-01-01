AMD副总裁，搭载人工智能的电脑将很快理解用户需求

本文概要: - AMD副总裁Jason Banta表示，将人工智能整合到电脑中将使其更个性化、更安全，并更好地理解用户需求。 - Banta预测到2024年将有更多搭载人工智能的笔记本电脑问世，而2025年将迎来“重大转折点”，届时人工智能将使电脑更个性化、更安全，并更好地理解用户需求。 - 预计从云端人工智能应用将转向在电脑上实时运行的小型模型，并可在本地进行训练。

站长之家(ChinaZ.com) 1月1日 消息:AMD副总裁Jason Banta相信，融合人工智能技术到电脑中将为用户带来更个性化、更安全的体验，并更好地满足用户的需求。他预测，到2024年，搭载人工智能的笔记本电脑将得到更广泛的应用，而在2025年将迎来一次“重大转折点”，届时人工智能将使电脑变得更加个性化、更安全，能更好地理解用户的需求。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Banta认为，实现这一目标的最大挑战在于将人工智能模型缩小，以在笔记本电脑上高效运行。他预计未来将出现一种趋势，即从依赖云端的人工智能应用向在电脑上实时运行的小型模型转变，并能够在本地进行训练。

在过去，我们需要学习如何使用电脑，但在未来，搭载人工智能的电脑将能够预测和满足我们的需求。这将催生出新的音频和视频体验，有助于创造创意内容，这在传统电脑上可能会面临一些挑战。

AMD最近推出的MI300人工智能芯片，该芯片旨在通过提供更低价格和更优越的软件来与Nvidia竞争。一些主要的科技公司，如Meta、Microsoft和OpenAI，已经表达了对这一新芯片的兴趣。然而，Nvidia也在不甘示弱，宣布了H200GPU和Grace Hopper超级芯片，计划于2024年第二季度推出。在硬件上运行的机器学习应用软件方面，Nvidia也处于更为先进的阶段。

值得一提的是，微软计划在明年推出其首批“AI PC”，但这些设备将配备Intel和Qualcomm芯片，而非AMD芯片。

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