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蚂蚁集团正式完成投票权结构调整 变更为无实际控制人

2023-12-31 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:据中国人民银行12月29日消息，人民银行同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。作为蚂蚁集团的关联公司，恒生电子和国泰产险也于当日发布公告，由于蚂蚁集团股东上层投票权结构调整相关各方已履行程序并完成交割，三家公司均变更为无实际控制人。

蚂蚁集团

业内认为，“无实际控制人”结构意味着公司管理将更加独立，有利于提升公司治理。蚂蚁集团此前宣布对股东结构进行调整，由马云及一致行动人共同控制投票权，改为包括管理层和员工代表在内的10名自然人分别独立行使表决权。此次正式完成交割，标志着调整顺利推进，对蚂蚁发展具促进作用。

2020年10月，蚂蚁集团IPO遭叫停后，公司开始整改之路。除调整业务规模和品牌外，蚂蚁还强化了与阿里的隔离。7月中国监管机构对蚂蚁集团及相关机构、人员处以71亿元罚款，意味着大部分问题已整改完成。本月蚂蚁计划以自有资金回购股份，公司估值约5千亿元人民币，较2018年估值下降40%。业内认为整改工作推进顺利，蚂蚁上市只是时间问题。

本次调整完成，预示着蚂蚁治理更加透明，有助于公司稳健发展。外界关注蚂蚁何时重启IPO，但公司否认相关传闻。专家表示理论上明年可在港交所单独申报，但实际上市仍需一定时间。

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