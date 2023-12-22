4599元限量抢！Redmi K70 Pro冠军版12月28日再次开售

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:Redmi市场总经理王腾宣布，备受关注的Redmi K70Pro冠军版将于12月28日上午10:00再次开售。

这款Redmi K70Pro冠军版是一款24GB1TB的版本，售价仅为4599元，相比标准版的K70Pro仅贵了200元。如此高性价比的版本，必然引发抢购热潮。

在外观设计上，Redmi K70Pro冠军版从兰博基尼Essenza SCV12车型中汲取灵感，将兰博基尼的设计元素融入手机的每一个细节。手机背部独特的Squadra Corse盾牌Logo和标志性Y型线条，以及黄、绿两种配色的选择，都让人联想到兰博基尼的速度与激情。

不仅如此，Redmi K70Pro冠军版的系统UI、主题、壁纸、开机音效等也都充满了兰博基尼的元素。更值得一提的是，购买此款手机还提供定制手机壳、定制充电器、定制充电线、定制卡针等一系列定制配件，可谓是将联名进行到底。

在核心配置上，Redmi K70Pro冠军版与K70Pro保持一致，搭载了骁龙8Gen3旗舰芯片，配备了6.67英寸2K直屏，内置5000mAh电池，并支持120W有线快充等强大功能。

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