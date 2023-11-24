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报告揭示：71%雇主或因缺乏AI知识而落后

2023-11-24 17:46 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📈 **AI需求激增:** BTG（商业人才集团）的2023技能指数报告揭示数据科学、人工智能和机器学习仍然是高需求技能，但近一年来，由于缺乏对AI的内部专业知识，大约71%的雇主在非技术工作流中使用生成式AI面临挑战。

2. 🛤️ **解决内部知识鸿沟:** 文章提出了多种解决方案，包括培训关键内部利益相关者，与外部AI顾问合作，设立AI变革管理或AI焦点小组，以及在各个层级为员工提供广泛培训，以推动AI的采用。

3. 🌐 **AI整合需优先考虑:** 作者呼吁雇主将采纳和整合AI作为头等大事，强调通过坚持、实验和培训，生成式AI可以成为工作生活的新常态，提高员工创造力，通过减少工作时间促进心理健康和福祉。

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:生成式AI的兴起在2023年引起了广泛关注，然而，根据BTG的最新报告，尽管数据科学、人工智能和机器学习的需求持续增长，但大约71%的雇主仍面临缺乏内部专业知识的挑战，无法有效地将人工智能，尤其是生成式AI，融入非技术工作流。

报告中突出的核心挑战包括对AI法规缺乏清晰度、高级领导团队对AI了解有限、对数据保护和安全的担忧、忙于处理其他重要事务以及对最佳应用领域缺乏理解。这对于AI的整合构成了重大挑战，可能导致世界经济论坛对生成式AI推动经济增长达14.4万亿美元的预测因知识有限而受到阻碍。

机器人AI

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

为解决这一内部知识鸿沟，文章提出了多种解决方案。首先，关键内部利益相关者和业务伙伴应通过培训发展对AI及其能力的认识，从而使领导层能够为其组织做出正确选择。

另一简单解决方案是雇主聘请经过验证的外部AI顾问，其专业知识涉及AI伦理和法规，以及数据保护和安全。这些顾问可以与雇主合作，为其提供建议，指导如何在工作中集成AI而不损害数据或信任。

对于一些雇主而言，另一种长期方法可能更合适，即雇佣专门负责AI变革管理的人员，或成立AI焦点小组。尽管这个概念相对较新，但这种变革管理可能在逐个部门推出人工智能使用方面非常有效，直至所有人都在使用AI工具来提高生产力。

报告建议考虑在整个公司推出之前进行试点项目，测试用户体验和接受度，并收集反馈，以评估哪些工具最适合组织的目标。完成这些步骤后，可以逐渐扩大规模，并为每个用户群体收集反馈。

最后，为各层级的员工提供广泛培训，从高级领导到中层管理人员和初级员工，教授如何部署AI，并制定关于其能力的道德准则。这将有助于消除围绕使用这项技术的任何误解或担忧。

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