警告!黑客使用人工智能窃取你的银行账户密码

**划重点:** 1. 🕵️‍♂️ **AI窃听键盘:** 黑客利用人工智能通过声音窃取银行密码，准确率超过95%。 2. 🔒 **密码保护:** 如何加强密码安全，包括定期更换密码和启用双因素认证。 3. 🚀 **科技暗面:** AI技术的快速发展导致黑客采用新型攻击方式，威胁数百万人的财务安全。

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:自互联网在21世纪初爆发以来，信息窃取一直是一个严峻的问题。黑客利用安全漏洞侵入设备，窃取关键信息，使你的财务和安全面临风险。

然而，最近一项在八月发布的研究突显了黑客如何使用人工智能来窃取你的银行账户密码的新方法:通过监听你的键盘敲击声音，准确率超过95%。

网络攻击每39秒发生一次，每年给美国造成69亿美元的损失。然而，随着AI技术的快速发展和广泛应用，问题变得更加严重。虽然美国人对骗局和可疑链接更加警惕，但由于无需侵入设备，AI使得避免身份盗窃变得更加困难。

研究表明，黑客现在使用声学侧信道攻击（SCAs）来解释键盘敲击声音，以获取密码。研究使用MacBook Pro16英寸笔记本电脑，并成功利用智能手机、Zoom通话和深度学习技术收集数据。SCAs收集和解释设备发出的信号，包括电磁波、电力消耗和键盘声音，然后分析它们，推断出你使用的正确按键。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

从研究中可以看出，有许多“听到”键盘敲击声音的方法，包括麦克风、VoIP通话和智能手表。如果你在与多人进行Zoom通话，你可能没有意识到有人正在使用深度学习技术分析你的键盘敲击并收集信息。

随着新技术的益处和社会在大流行后对远程办公会议的重度依赖，这项研究突显了人工智能的暗面，潜在地使数百万人面临风险。由于人们对键盘敲击如何泄露信息的认识较少，他们可能更容易选择隐藏屏幕而不是减小键盘噪音以保持安全。

购买新的更安静的键盘也不起作用，因为程序仍然可以以90%的准确率检测到甚至是微弱的键盘敲击声音。

如何防范密码被盗:

研究虽然令人震惊，但为网络安全专家提供了对黑客如何利用新兴技术发动攻击的更深入了解。凭借这些发现，他们可以评估攻击的工作原理，问题的根源，并制定对策以防止它们对人们的数据造成破坏。

与此同时，你仍然可以采取一些步骤保护你的银行账户信息和设备，减少黑客窃取你信息的可能性。

1. 报告可疑链接:确保你的设备安全，包括麦克风。随时报告你收到的可疑链接，无论是短信、社交媒体链接还是电子邮件钓鱼诈骗。

2. 升级密码策略: 强密码显著降低成为黑客下一个目标的可能性。密码应该是类似于“ejYB%7&^4@0*52@N4Hqm#”而不是“happyjoy111”。要保持数字安全，每三个月更换一次密码，如果管理多个账户、在金融领域工作或是身份盗窃的受害者，则更频繁。

3. 启用双因素认证: 双因素认证降低了随机黑客访问你信息的可能性，因为该平台使用多种方式验证正在尝试登录你账户的合适人员。

除了输入正确的密码外，你还需要通过电子邮件或短信收到一个代码或链接，在登录时添加额外的保护层。公司通常会在黑客多次尝试获取你的信息并发出警报后锁定你的账户。如果你收到警报，请立即拒绝任何访问你账户的请求，并联系你的银行或金融机构。

4. 开启所有警报: 在线银行允许你在手机或电子邮件上开启在你的卡发生交易时的警报。有些人可能不想在每次购物时都收到持续的警报，但禁用它们是一个昂贵的错误。开启账户的电子邮件和短信警报，并经常监控它们。黑客有时会从微型交易开始，你可能会忽略它们以测试水温。一旦他们知道账户里有钱，他们可能会转向更大的购物，使你面临信用问题或与银行发生纠纷。

5. 定期更新设备: 更新对于设备安全至关重要。虽然在工作时间进行更新可能会让人感到不便，但你可以在不使用设备的情况下安排它们。无论你使用智能手机还是台式机/笔记本电脑，这些更新包含安全补丁，降低钓鱼和恶意软件的可能性。

6. 监控登录活动:*如今多平台允许你查看账户的最近登录以及它们来自哪里。有时，网站也会在新浏览器和IP地址访问你账户时通过电子邮件通知你。这些宝贵的功能有助于减少黑客窃取你信息的机会。如果注意到可疑的登录活动，你可以通过点击“在所有设备上注销”（如果有此选项）来阻止该IP或浏览器。

7. 保持警惕:*在涉及你的信息时，记住黑客可以用很少的信息获取很多。保持你的信息私密，避免在公共网络上进行银行业务。不要在网上公开你的个人信息，避免社交媒体上询问你母亲的名字、你出生的年份和你最喜欢的颜色等问题。尽管它们可能看似无害，但黑客利用这些信息猜测密码，并以人们可能不会猜到的方式提出这些问题。

人工智能的世界确实在几乎每个领域带来了前所未有的进步。但与此同时，它也带来了重大风险，比如通过监听键盘敲击来猜测你的密码。尽管银行和其他金融机构正在努力确保你的信息和资金安全，但你的行动也可以帮助降低黑客使用人工智能窃取你的银行账户密码的可能性。通过一些常识和警觉性，你可以保护好你的信息，避免新兴技术带来的风险。

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