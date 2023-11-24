首页 > 业界 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

警告!黑客使用人工智能窃取你的银行账户密码

2023-11-24 15:15 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🕵️‍♂️ **AI窃听键盘:** 黑客利用人工智能通过声音窃取银行密码，准确率超过95%。

2. 🔒 **密码保护:** 如何加强密码安全，包括定期更换密码和启用双因素认证。

3. 🚀 **科技暗面:** AI技术的快速发展导致黑客采用新型攻击方式，威胁数百万人的财务安全。

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:自互联网在21世纪初爆发以来，信息窃取一直是一个严峻的问题。黑客利用安全漏洞侵入设备，窃取关键信息，使你的财务和安全面临风险。

然而，最近一项在八月发布的研究突显了黑客如何使用人工智能来窃取你的银行账户密码的新方法:通过监听你的键盘敲击声音，准确率超过95%。

网络攻击每39秒发生一次，每年给美国造成69亿美元的损失。然而，随着AI技术的快速发展和广泛应用，问题变得更加严重。虽然美国人对骗局和可疑链接更加警惕，但由于无需侵入设备，AI使得避免身份盗窃变得更加困难。

研究表明，黑客现在使用声学侧信道攻击（SCAs）来解释键盘敲击声音，以获取密码。研究使用MacBook Pro16英寸笔记本电脑，并成功利用智能手机、Zoom通话和深度学习技术收集数据。SCAs收集和解释设备发出的信号，包括电磁波、电力消耗和键盘声音，然后分析它们，推断出你使用的正确按键。

黑客 网络攻击 (1)

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

从研究中可以看出，有许多“听到”键盘敲击声音的方法，包括麦克风、VoIP通话和智能手表。如果你在与多人进行Zoom通话，你可能没有意识到有人正在使用深度学习技术分析你的键盘敲击并收集信息。

随着新技术的益处和社会在大流行后对远程办公会议的重度依赖，这项研究突显了人工智能的暗面，潜在地使数百万人面临风险。由于人们对键盘敲击如何泄露信息的认识较少，他们可能更容易选择隐藏屏幕而不是减小键盘噪音以保持安全。

购买新的更安静的键盘也不起作用，因为程序仍然可以以90%的准确率检测到甚至是微弱的键盘敲击声音。

如何防范密码被盗:

研究虽然令人震惊，但为网络安全专家提供了对黑客如何利用新兴技术发动攻击的更深入了解。凭借这些发现，他们可以评估攻击的工作原理，问题的根源，并制定对策以防止它们对人们的数据造成破坏。

与此同时，你仍然可以采取一些步骤保护你的银行账户信息和设备，减少黑客窃取你信息的可能性。

1. 报告可疑链接:确保你的设备安全，包括麦克风。随时报告你收到的可疑链接，无论是短信、社交媒体链接还是电子邮件钓鱼诈骗。

2. 升级密码策略: 强密码显著降低成为黑客下一个目标的可能性。密码应该是类似于“ejYB%7&^4@0*52@N4Hqm#”而不是“happyjoy111”。要保持数字安全，每三个月更换一次密码，如果管理多个账户、在金融领域工作或是身份盗窃的受害者，则更频繁。

3. 启用双因素认证: 双因素认证降低了随机黑客访问你信息的可能性，因为该平台使用多种方式验证正在尝试登录你账户的合适人员。

除了输入正确的密码外，你还需要通过电子邮件或短信收到一个代码或链接，在登录时添加额外的保护层。公司通常会在黑客多次尝试获取你的信息并发出警报后锁定你的账户。如果你收到警报，请立即拒绝任何访问你账户的请求，并联系你的银行或金融机构。

4. 开启所有警报: 在线银行允许你在手机或电子邮件上开启在你的卡发生交易时的警报。有些人可能不想在每次购物时都收到持续的警报，但禁用它们是一个昂贵的错误。开启账户的电子邮件和短信警报，并经常监控它们。黑客有时会从微型交易开始，你可能会忽略它们以测试水温。一旦他们知道账户里有钱，他们可能会转向更大的购物，使你面临信用问题或与银行发生纠纷。

5. 定期更新设备: 更新对于设备安全至关重要。虽然在工作时间进行更新可能会让人感到不便，但你可以在不使用设备的情况下安排它们。无论你使用智能手机还是台式机/笔记本电脑，这些更新包含安全补丁，降低钓鱼和恶意软件的可能性。

6. 监控登录活动:*如今多平台允许你查看账户的最近登录以及它们来自哪里。有时，网站也会在新浏览器和IP地址访问你账户时通过电子邮件通知你。这些宝贵的功能有助于减少黑客窃取你信息的机会。如果注意到可疑的登录活动，你可以通过点击“在所有设备上注销”（如果有此选项）来阻止该IP或浏览器。

7. 保持警惕:*在涉及你的信息时，记住黑客可以用很少的信息获取很多。保持你的信息私密，避免在公共网络上进行银行业务。不要在网上公开你的个人信息，避免社交媒体上询问你母亲的名字、你出生的年份和你最喜欢的颜色等问题。尽管它们可能看似无害，但黑客利用这些信息猜测密码，并以人们可能不会猜到的方式提出这些问题。

人工智能的世界确实在几乎每个领域带来了前所未有的进步。但与此同时，它也带来了重大风险，比如通过监听键盘敲击来猜测你的密码。尽管银行和其他金融机构正在努力确保你的信息和资金安全，但你的行动也可以帮助降低黑客使用人工智能窃取你的银行账户密码的可能性。通过一些常识和警觉性，你可以保护好你的信息，避免新兴技术带来的风险。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • yippity:AI驱动的问题生成器，让学习更智能

    yippity是一款能够将文本转化为多项选择题、判断题或填空题的智能问题生成器。用户只需粘贴文本，AI即可自动生成全面的测验题。同时，用户可以对生成的测验进行编辑和导出，方便自测或分享他人。其主要功能包括生成多项选择题、判断题和填空题，适用于教育工作者和学生。免费版本每月提供3次AI测验生成，早鸟计划每月收费$4.99，提供无限次AI问题生成，优质的AI问题生成，以及早期支持者的价格保证。

    智能学习 教育工具 AI生成

  • PlugBear:一键将LLM应用程序连接到Slack等工具

    PlugBear可以在几秒钟内将您的LLM应用程序连接到Slack等工具,无需编写任何代码。它支持主流的LLM框架,让您只需开发一次LLM应用,就可以连接到各种流行的协作和交流工具。

    LLM Slack 生产力工具

  • Guidie:你的AI城市指南，发现世界如从未体验过

    Guidie是您的终极旅行伴侣，将普通的城市漫步变成非凡的冒险。利用您的设备摄像头，发现并了解地标、历史遗迹和隐秘宝藏。我们的AI技术可以即时提供您所遇到景点的信息。该应用免费使用。

    旅行 城市指南 AI技术

  • BetterBody:个性化营养计划，轻松健康饮食！

    BetterBody是您的终极营养伙伴，革新了餐饮计划和健康饮食！告别混乱的饮食和拥抱个性化餐饮计划、无缝食品记录和您自己的AI营养师。BetterBody旨在赋予您在通往更健康、更幸福的生活旅程中的力量。

    健康饮食 个性化餐饮 营养计划

  • Sonia:每个人的心理健康

    Sonia是一款全面基于人工智能的认知行为疗法师（CBT）。想象一下标准的对话疗法会话，但是与您的手机上的共情声音对话，而不是与诊所中的人类对话。任何人都应该能够获得心理健康护理。如今，心理治疗对于大部分人群来说是不可及的。成本、社会耻辱和全球缺乏心理健康专业人员阻碍了许多人接受所需的护理。Sonia将以当今费用的1%提供给任何拥有互联网连接的人。 超过1亿美国人居住在每30,000人中不到1名心理治疗师的地区。为心理治疗而几个小时的旅行不是答案。Sonia可以在任何地方访问。您可以在家中进行语音会话，在公交车上进行文本会话。 有时，在凌晨2点出现危机，大多数心理治疗师都在熟睡。Sonia每天24小时为您提供支持。不再需要等待几个月才能约到一次预约。下载应用程序，在不到三分钟内开始您的第一次会话。

    心理治疗 认知行为疗法 人工智能

  • DrawMyToday:AI每日绘画日记

    DrawMyToday是一款AI绘画日记应用，用户可以根据当天的心情和日记内容，AI会以符合情绪的颜色绘制当天的生活画面。同时，应用还提供了基于日历的情绪追踪功能，以及即将推出的社区功能。用户可以记录特殊时刻，享受AI绘制的精美图片，并观察自己情绪的变化。

    AI 日记 情绪追踪

  • 灵动 AI:用 AI 创造专业品质的商品图

    灵动 AI 是超级好用的在线设计工具，商家或者设计小白都能轻松上手快速出图。提供海量精美模板和素材，适用于美妆、快消、3C、家电、家装等产品品类。可以输出电商主图、电商海报、商品视频等营销物料，拥有横版、竖版和方形尺寸，适配各种用途。

    设计工具 电商营销 AI 创意

  • Gistty:Amazon评论摘要Chrome插件

    Gistty是一款精简的Chrome扩展，可帮助您在亚马逊上更智能、更时尚地浏览和购物。它能够快速摘要亚马逊产品页面的评论，让您在购物决策上节省时间。通过Gistty，您不仅能更加智能地购物，还能拥有超能力般的购物体验。

    购物 评论 智能

  • MAGNIFIC:图像升级增强器，感觉像魔法🪄

    MAGNIFIC是一款图像升级增强器，采用最先进的人工智能技术实现高分辨率的升级。不仅可以升级，还可以增强！MAGNIFIC可以根据您自己的提示和参数产生幻觉，重新想象出您希望的细节。

    图像升级 人工智能 幻觉

  • AI Fashion Model Studio:AI工具为您的服装品牌制作专业模型照片

    AI Fashion Model Studio可以为您的服装品牌生成专业的模特照片。您可以上传自己的服装设计,选择不同肤色、体型和发色的虚拟模特,一键生成高质量的模特照片。该产品提供成本低廉的模特替代方案,同时保证视觉营销效果,有助于提高电商转化率。

    AI 深度学习 图像生成

  • Mycyclopedia:掌握各种主题知识的利器

    Mycyclopedia是一款利用人工智能技术生成的全面知识百科，包括但不限于西方防御战、三明治历史等。用户可以根据自己的掌握程度选择不同的知识深度，帮助用户快速了解各种主题。

    知识 人工智能 百科全书

  • AI Draw:照片转卡通，一键搞定！

    AI Draw是一款基于人工智能技术的照片转卡通工具，用户只需上传宠物照片，即可在60秒内获得完美的卡通效果。AI Draw采用最先进的算法，能够精准地捕捉宠物的特征，并将其转化为栩栩如生的卡通形象。同时，AI Draw还支持多种滤镜和特效，让用户轻松打造出属于自己的独特风格。AI Draw定价合理，操作简单，是宠物爱好者和卡通爱好者的不可错过的利器。

    照片转卡通 滤镜 特效

  • Pic A Pet Name:上传宠物照片，立即发现独特的名字！

    Pic A Pet Name是一个在线平台，帮助宠物主人为他们的毛茸茸的朋友找到完美的名字。只需上传宠物的照片，我们的系统就会生成一系列适合您的宠物外观和个性的名字建议。一旦您为宠物选择了一个名字，您可以请求一个个性化的宠物名字证书。这个证书会展示所选的名字和您的宠物照片。您可以将证书下载到您的设备上，或在社交媒体上分享，向朋友和家人介绍您宠物的新名字。

    宠物 照片 名字

  • EraseID:AI人脸识别工具,生成、编辑、替换图片人脸

    EraseID是一个使用AI技术的人脸生成、编辑和替换工具。它可以保护图片中人物的隐私,同时生成和编辑真实自然的人脸图像。主要功能包括人脸替换、人脸生成、AI人脸编辑等,可以无缝调整人脸的表情、种族、年龄、发型等特征。适用于需要保护图像中人物隐私的企业和组织。

    AI图像 人脸编辑 隐私保护

  • Fork.ai:发现任何应用的技术栈，从Google Play和App Store中获取。

    Fork.ai是一款可以帮助用户发现任何应用的技术栈的网站。它可以从Google Play和App Store中获取应用的技术使用情况，帮助用户了解竞争对手的技术策略并构建更好的竞争战略。用户可以通过搜索应用来获取基于技术使用情况的销售线索，包括详细的公司和联系人信息。Fork.ai还可以用于领先生成、销售预测、竞争对手研究和伙伴发现等场景。用户可以在Fork.ai上信心满满地进行搜索，获取来自App Store和Google Play的完美匹配。通过精确过滤应用的SDK、应用和发布者等丰富字段，用户可以完全掌控理想客户画像的指标。Fork.ai可以分析任何行业的技术SDK，并从竞争对手或合作伙伴中获取客户。通过深入技术SDK集成分析，了解客户，并通过分析竞争对手的客户分布和业绩趋势，构建更好的竞争战略。Fork.ai得到了全球领先公司和品牌的信任。Fork.ai的服务提供了独家和完整的SDK数据和应用程序数据，可以帮助我们快速找到客户并确定他们的需求和支出预估。这大大降低了营销团队领先生成的时间成本，并减少了成交周期。Fork.ai的服务为我们提供了必要的关键技术栈数据。凭借这些数据，我们可以衡量我们所在行业的总可寻址市场（TAM），估计海外市场的总规模，然后准确自信地进入市场。Fork.ai的SaaS拥有独家和完整的SDK数据和应用程序数据。基于更全面的领先信号数据，我们实现了垂直业务监控和洞察，并提升了海外团队的市场策略。使用Fork API获取竞争和业务信息，我们可以轻松提高客户的需求画像，并使营销和销售团队快速获取线索并有针对性地跟进。Fork.ai的服务提供了独家和完整的SDK数据和应用程序数据，可以帮助我们快速找到客户并确定他们的需求和支出预估。这大大降低了营销团队领先生成的时间成本。

    技术栈 竞争对手 销售线索

  • Celia:ChatGPT在Whatsapp中的应用

    Celia是一款基于ChatGPT技术的插件，可以在Whatsapp中使用。它能够提供智能聊天功能，帮助用户更便捷地进行聊天交流。Celia还支持多种语言，让用户能够更轻松地与朋友进行沟通。定价灵活，定位于提升聊天体验。

    ChatGPT 智能聊天 Whatsapp插件

  • whatplugin.ai:ChatGPT插件和定制GPT的最佳列表

    whatplugin.ai致力于成为查找有价值ChatGPT插件的确定性场所。随着可用GPT的大量出现,并非所有都真正相关或甚至有用。本网站是一份高度策划的列表,用于展示最有帮助的GPT。

  • Typper BI:使用AI提高数据团队效率

    Typper BI是一个集成了人工智能技术的商业智能平台,专注于提高企业数据团队的工作效率。它通过AI的计算分析能力,辅助数据工程师进行数据处理、建模、可视化分析等,同时保证结果的准确性。采用按需付费的定价模式。定位为中小企业的数据分析与决策辅助工具。

    AI 商业智能 大数据

  • Letterly:语音转文字，轻松高效

    Letterly是一款语音转文字的应用，能够将任何语音转换为清晰结构的文字，支持录音转文字、提取会议纪要、生成社交媒体内容、快速发送电子邮件等功能，让您的文字随心所欲。通过AI增强技术，文字更加精准。用户还可以选择界面风格、翻译语音等功能。Letterly让您的文字更加流畅，让语音成为您的最佳助手。

    语音转文字 生产力工具 文字处理

  • Lazy AI:用文字构建软件

    Lazy AI是一个用文字构建软件的平台，提供各种模板和工具，帮助用户通过文字快速构建出各种应用和功能。用户可以根据自己的需求选择相应的模板，快速构建出符合自己需求的应用，同时可以根据具体情况进行定制化调整。Lazy AI的定价灵活，根据用户的使用情况和需求进行收费，定位于帮助用户快速构建软件，提高工作效率。

    软件构建 模板 工具

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM