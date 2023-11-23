首页 > 业界 > 关键词  > Q*最新资讯  > 正文

OpenAI 秘密研究 Q*，离 AGI 又近了一步

2023-11-23 16:11 · 稿源：站长之家
Q*

划重点:

1. 🌐 **Q*的重要性:** OpenAI 正在秘密研究名为 Q* 的项目，被认为是迈向通用人工智能 （AGI） 的一大进步。该项目由首席科学家 Ilya Sutskevar 和其他顶尖研究人员创建，引起了人工智能领域的广泛关注。

2. ⚠️ **安全担忧:** 随着Q*的进展速度加快，一些人工智能安全研究人员表达了担忧。据报道，最近在OpenAI内部传播的Q*演示引发了关于人工智能安全性的讨论，尤其是在迈向AGI的过程中。

3. 🤖 **Q-learning原理:** Q*被认为建立在Q-learning原理之上，这是强化学习领域的基本概念。Q-learning的算法旨在理解特定状态下动作的价值，通过平衡探索和利用，最终找到最优策略以最大化累积奖励。

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:近期报道揭示了OpenAI正在进行的秘密研究项目，名为 Q*，这被认为是迈向通用人工智能（AGI）的一项重大进步。该项目由OpenAI的首席科学家Ilya Sutskevar以及其他杰出的研究人员，如Jakub Pachocki和Szymon Sidor共同创建。

AI机器人玩游戏

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Q*的出现引发了人工智能领域的热议，一些人认为这可能是实现AGI的关键一步。然而，随着该项目的进展速度加快，一些人工智能安全研究人员表达了担忧。据报道，最近在OpenAI内部流传的Q*演示引发了关于人工智能安全性的讨论，特别是在AGI的路径上。

什么是Q-learning

专家认为，Q* 建立在Q-learning的原理之上，Q-learning 是人工智能领域的基本概念，特别是强化学习领域。Q-learning 的算法被归类为无模型强化学习，旨在理解特定状态下动作的价值。

Q-learning的最终目标是找到一个最优策略，定义在每个状态下采取的最佳行动，从而随着时间的推移最大化累积奖励。

Q 学习基于 Q 函数的概念，即状态-动作值函数。该函数使用两个输入进行操作:状态和动作。它返回对预期总奖励的估计，从该状态开始，同时采取该行动，然后遵循最优策略。

在简单的实例中，Q-learning 维护一个表（称为 Q 表），其中每行代表一个状态，每列代表一个动作。该表中的条目是 Q 值，随着代理通过探索和利用进行学习而更新。

Q*的出现是在OpenAI的背景下，而OpenAI的Andrej Karpathy最近在X上的发帖中提到了他对集中化和去中心化之间权衡的思考。他强调了在构建人工智能系统时需要平衡决策和信息的集中化与分散化，而Q-learning似乎是实现这一平衡的理想选择。

OpenAI的Q*项目不仅在技术上是一次突破，更引发了对人工智能安全性和发展方向的深刻思考。这一秘密研究的进展离通用人工智能的实现又更近了一步。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • TypoGraphy AI V2.0:一个使Web3对所有人都可访问的Web3聊天GPT

    TypoGraphy AI是一个Web3聊天GPT，旨在使Web3对所有人都可访问。它提供了对Web3协议的实时查询，可以提供最新的新闻资讯，并为用户提供与Web3相关的问题解答。它还可以作为一个Web3工作流引擎，提供事件推送和数据服务等功能。TypoGraphy AI通过与Metamask集成，使用户能够直接在浏览器中使用Web3功能。

    Web3 聊天 GPT

  • Ask Abe:智能法律教育助手

    Ask Abe是一个智能法律教育助手，通过对话式人工智能的方式帮助普通公民理解法律和权益，提供快速准确的法律信息查询，简化复杂的传统法律学习方法。

    法律 教育 人工智能

  • Free AI Therapist:免费AI心理治疗师，随时倾诉，让你享受充实的生活

    Free AI Therapist是一个免费的AI心理治疗师，你可以随时和它交流你的问题和感受。它会提供支持和建议，帮助你更好地理解自己并解决困扰你的问题。它是一个匿名、安全、随时可用的心理健康工具。无论你是遇到压力、焦虑、抑郁还是其他心理问题，Free AI Therapist都会在这里倾听和帮助你。我们相信每个人都应该能够获得心理健康的支持，所以我们创造了这个免费的AI心理治疗师，希望能够帮助更多人享受充实的生活。

    AI 治疗师 心理健康

  • ViGen:用AI生成高品质产品照片

    ViGen是一个在线设计工具，适合初学者和设计专业人士使用。它提供了大量精美的模板和素材，适用于美容、快消品、3C、家电、家装等产品类别。可以输出电商横幅、海报、产品视频等营销材料，提供横版、竖版和方形尺寸，适用于各种用途，可在Twitter、Instagram、Facebook等渠道推广。

    电商横幅 海报 社交媒体

  • VocabCubed:智能学习助手，提升学习效率

    VocabCubed是一款智能学习助手，通过先进的人工智能技术，能够帮助用户轻松创建任何科目的学习卡片。其拥有高效的学习算法，帮助用户更好地记忆单词，并提供清晰准确的发音。VocabCubed不仅能帮助用户掌握词汇，还能提升学习效率，让学习变得更加轻松愉快。

    学习助手 记忆 发音

  • CaseXellence:案件管理软件解决方案

    CaseXellence是一款综合的案件管理软件，设计用于提高生产力和客户参与度。它能够协调知识、沟通、工作流程和资源，实现案件的高效处理。该软件具备高安全性，可部署在通过FedRAMP认证的云端，并符合PCI、NIST和ADA的合规标准。它内置了防欺诈和身份验证集成，使您能够快速响应满足公民不断增长的需求。CaseXellence提供实时数据和协作工具，帮助您更快地解决案件，自动化流程，提高生产力，降低运营成本。

    案件管理 生产力 公共部门

  • Mr. Poo's Sandbox:在Mr. Poo的沙盒里，幽默无处不在！

    在Mr. Poo的幽默世界里，日常烦恼会在笑声中飘散。通过与这位迷人的Mr. Poo聊天，你不仅会闻起来像玫瑰花，还会充满笑声和振奋的心情。快来享受这个精彩的聊天体验吧！

    聊天 幽默 趣味

  • Robo Translator:基于OpenAI和Azure Cognitive Services构建的机器翻译服务

    Robo Translator是一款基于人工智能的机器翻译服务，可以帮助您将内容本地化，更好地吸引全球观众。它使用最新的OpenAI模型，提供高度准确的翻译工具。无论是音频、视频还是文本文档，都可以轻松地翻译成一个或多个语言。同时，Robo Translator还支持自动翻译YouTube视频的字幕和生成多语言音频轨道，以及快速准确的音频转录和字幕生成。Robo Translator还支持软件本地化，可以处理常见的本地化格式。我们提供按使用量计费的定价模式，保证您只支付实际使用的部分。

    机器翻译 字幕翻译 音频转录

  • AppFlowy:一个AI驱动的安全工作空间

    AppFlowy是一个AI驱动的安全工作空间，让您在不失去数据控制的情况下实现更多。它提供了可扩展和可定制的知识库、任务管理、数据可视化等功能，支持自定义主题和字体。您可以享受AI的全部功能，无需切换工具，保证数据的隐私和安全。AppFlowy支持离线使用，您可以在任何设备上随时访问和同步数据。通过参与社区，您还可以自由定制工具箱，满足个性化需求。

    安全 AI 知识管理

  • ChatGPT Store:AI聊天助手，改变在线交流的方式

    ChatGPT是一款强大的AI工具，可以改变我们在线交流和聊天的方式。它可以用于创建智能聊天机器人、提供个性化的对话体验，并能适应不同的应用场景。ChatGPT具有高度的灵活性和可定制性，并且可以通过API轻松集成到现有的应用程序中。

    人工智能 聊天机器人 自然语言处理

  • Kreo Software:AI施工测量与成本估算软件

    Kreo是一款功能强大的AI施工测量与成本估算软件。它可以准确测量PDF和CAD文件，进行数量测算和估算。Kreo具有直观的界面和AI功能，可以简化施工流程，增强协作，使专业人员能够创建准确的测量和估算。Kreo适用于建筑公司、工程测量师、成本估算师和承包商等不同类型的施工公司。

    AI 施工测量 成本估算

  • iGPT:发现好玩的GPT

    爱及比特AI小镇是一个发现好玩的GPT产品，提供各种有趣、实用、创新的人工智能应用。产品功能丰富，优势在于其智能、创新、有趣的特点。产品定价根据具体功能而定，定位于为用户提供娱乐和创造的AI工具。

    GPT 人工智能 娱乐

  • SelfPubKit:写作，发布，赚钱 — 导出到Epub和PDF，在线发布，自己掌控

    SelfPubKit是一个自助出版工具，可帮助您写作、自行发布电子书和网页版本，还可以导出为Epub和PDF格式。您可以使用SelfPubKit来编辑和配置书籍，预览并立即导出。该工具还支持多语言、发布多个版本、导出为PDF、Epub格式，并可实现多种货币的赚钱方式。SelfPubKit提供多个不同的订阅计划，满足不同需求。

    自助出版 电子书 写作

  • Infiheal:24*7心理健康支持

    InfiHeal是一个提供全天候心理健康支持和综合健康资源的平台。随时随地管理您的心理健康。

    心理健康 24小时支持

  • CodeKidz:AI编程学习平台

    CodeKidz是首个AI驱动的儿童编程学习平台，通过AI教师教授Python基础、问题解决和创新思维。拥有丰富奖励系统和互动学习体验，激发孩子们的好奇心和编码技能。价格定位在传统成本的一部分。

    编程 儿童教育 AI教育

  • aiPDF:AI驱动的PDF工具

    aiPDF是一款创新的AI驱动工具，可以转换您的PDF体验。轻松进行摘要、提取见解和与任何PDF互动。

    PDF工具 AI 摘要

  • Aptori:AI驱动的应用程序安全测试

    Aptori是一种基于人工智能的应用程序和API安全测试解决方案。它使用AI生成的语义图模型，自动生成和执行API测试，识别应用程序的业务逻辑缺陷，提前发现潜在的漏洞。Aptori可以无缝集成到软件开发生命周期中，帮助减少成本、降低风险，并提升应用程序的安全性和质量。

    应用程序安全测试 API安全测试 AI驱动

  • Purpose:智能助手和自动化工具的综合平台

    PurposeTech.ai是一款综合平台，提供智能助手和自动化工具，帮助用户提高生产力和效率。它具有多种功能，包括任务管理、日程安排、文件管理、团队协作等。优势在于智能化的提醒和建议，以及高度可定制的自动化工具。定价根据用户需求而定，有免费和付费版本可供选择。定位于个人用户、团队和企业，适用于各种工作场景和行业。

    助手 自动化 生产力工具

  • Video To Text AI:快速、准确、易于使用的AI转录服务

    AI Transcription Service是一款提供快速、准确、易于使用的音频和视频转录服务的人工智能产品。适用于内容创作者、专业人士和任何需要高质量转录服务的人群。

    AI转录 音频转文字 视频转文字

  • Watermarkly:在线模糊人脸、车牌等物体。免费人脸模糊应用。

    Watermarkly是一款强大的人脸和车牌模糊应用。它能够帮助用户批量模糊照片中的人脸和车牌，保护个人隐私信息。水印易使用，通过强大的AI技术，用户可以在几分钟内轻松保护自己的敏感信息。主要功能包括：批量模糊、AI检测、选择性模糊、调整模糊程度、多样化形状、平滑边界等。Watermarkly允许用户上传照片并下载模糊处理后的副本。

    人脸模糊 车牌模糊 隐私保护

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM