OpenAI 董事会正在与 Sam Altman 讨论重新担任首席执行官

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:据多位知情人士透露，OpenAI 董事会正在与 Sam Altman 讨论重返公司担任首席执行官的事宜。其中一位人士表示，奥特曼周五在没有任何通知的情况下被董事会突然解雇，他对回归感到“矛盾”，并希望进行重大的治理变革。

一位与 Altman 关系密切的消息人士称，董事会原则上同意辞职并允许 Altman 和 Brockman 回归，但此后却陷入了困惑——错过了太平洋时间下午5点关键的最后期限，许多 OpenAI 员工原定在该最后期限辞职。如果奥特曼决定离开并创办一家新公司，那些员工肯定会和他一起走。

Altman 在被赶下台后仅一天就与公司进行了会谈，这表明 OpenAI 在没有他的情况下正处于自由落体状态。在被解雇几小时后，OpenAI 总裁兼前董事会主席格雷格·布罗克曼 （Greg Brockman） 辞职，两人一直在与朋友和投资者讨论创办另一家公司的事宜。周五，一批高级研究人员也辞职了，接近 OpenAI 的人士表示，更多的离职人员正在酝酿之中。

奥特曼对于回归“矛盾”

OpenAI 最大的投资者微软在 Altman 被解雇后不久发表声明称，该公司“仍然致力于”与这家人工智能公司的合作关系。然而，OpenAI 的投资者没有收到提前警告，也没有机会对董事会罢免 Altman 的决定发表意见。作为公司的代言人和人工智能领域最杰出的代言人，在竞争对手竞相追赶前所未有的 ChatGPT 崛起之际，他的下台让 OpenAI 的未来陷入不确定性。

OpenAI 的发言人没有回应有关 Altman 与董事会讨论回归的置评请求。微软发言人拒绝置评。

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