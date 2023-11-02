亚马逊 AWS 推出 Amazon EC2 Capacity Blocks 服务，为人工智能项目提供按需 Nvidia H100 GPU 资源

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 2 日消息:为了解决大型语言模型运行所需的 GPU 资源短缺问题，亚马逊 AWS 今日推出了 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Capacity Blocks for ML 服务。该服务允许客户按照定义的时间购买 Nvidia H100 Tensor Core GPU 资源，用于执行特定的 AI 相关任务，如训练机器学习模型或运行现有模型的实验。

AWS 的 Channy Yun 在博客中写道：「这是一种创新的 GPU 实例调度方式，您可以预订未来日期所需的实例数量，仅按您需要的时间长度计费。」

客户可以按集群大小购买 1 至 64 个实例，每个实例含 8 个 GPU，并可预订最长 14 天的使用时间，最多可提前 8 周预订。预定时间结束后，实例将自动关闭。

这种新的购买方式让客户能够像预订酒店房间一样，预定一段时间内所需的实例数量。这种方式为客户提供了成本确定性，他们将清楚地知道任务的运行时长、需要使用的 GPU 数量以及前期的费用。

对于亚马逊来说，它们可以在类似拍卖的环境中投放这些炙手可热的资源，确保收入（前提是有客户购买）。资源的价格将根据供需关系动态变化。

用户在注册该服务时，系统会显示预定时间和资源的总成本。用户可以根据自己的资源需求和预算来调整这个数字，然后再决定是否购买。

该新功能从今天开始在 AWS 美国东部（俄亥俄州）区域提供。

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