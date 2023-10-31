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Meta人工智能科学家抨击业内大佬夸大威胁炒作监管

2023-10-31 14:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:Meta首席人工智能科学家Yann LeCun近日在社交平台上发帖，指责OpenAI、谷歌DeepMind、Anthropic等公司的CEO夸大人工智能对人类的威胁，以此来争取对行业的监管。LeCun还抨击了图灵奖得主杰夫·辛顿和约书亚·本吉奥助长了这种对AI的恐惧。

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LeCun质疑业内大佬关于AI会杀死全人类的说法，认为强大的AI系统如果以目标驱动，会是可控和安全的。他特别点名OpenAI CEO Sam Altman、DeepMind CEO Demis Hassabis和Anthropic CEO Dario Amodei正在大力游说监管。

辩论的焦点在于AI的开源问题。LeCun支持开放AI研发，将其视为让技术惠及所有人的途径。但Altman等人则担心开源会让坏人获得强大的AI工具，主张保密。LeCun反对少数公司控制核心技术，认为开源是防止AI寡头专政的唯一方式。

业内两派围绕人工智能开源还是监管展开激烈辩论。英国政府正在准备举行首届全球人工智能峰会，各方立场和观点或将在此次会议上碰撞。AI的发展方向将对未来社会产生深远影响，各界态度各异，争论也在继续升温。

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