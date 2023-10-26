抖音旗下公司申请醒言AI、简涌AI商标

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:天眼查App显示，近日，抖音集团旗下北京有竹居网络技术有限公司申请注册“醒言AI”“简涌AI”“问问子贡”商标，国际分类为科学仪器、网站服务、教育娱乐，当前商标状态均为等待实质审查。
股东信息显示，该公司由抖音集团（香港）有限公司全资持股。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:天眼查App显示，近日，抖音集团旗下北京有竹居网络技术有限公司申请注册“醒言AI”“简涌AI”“问问子贡”商标，国际分类为科学仪器、网站服务、教育娱乐，当前商标状态均为等待实质审查。
股东信息显示，该公司由抖音集团（香港）有限公司全资持股。
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根据企查查APP显示，抖音集团旗下的北京有竹居网络技术有限公司申请注册了“醒言AI”“简涌AI”“问问子贡”等多个商标。这些商标的国际分类分别为科学仪器、教育娱乐、设计研究，都还在申请中等待批准。但抖音在AI领域的蓄势待发已然明确。
华为技术有限公司已申请注册“HuaweieKitChat”商标，国际分类包括科学仪器和网站服务，目前商标状态为等待实质审查。“HuaweieKit”是华为在今年5月推出的子品牌“eKitChat”商标暗示着华为将为该子品牌打造专属的AI大模型，或者推出AI客服、聊天助手等产品。面向分销商，华为坤灵将提供一站式的交易平台，以电商式的体验实现交易全程数字化。
抖音即创一站式智能创意生产与管理平台已经推出公测版本，目前用户可在网页端登陆该平台，使用各种AI功能，完成视频、图文等内容的创作，以下我们来看下即创的申请方法。1、首先即创的登陆方式是网页端，暂时还没有APP，登陆地址（点击进入）2、即创首页即可注册和登陆账号，完成验证即可开始体验即创各种AI功能3、即创现拥有三大功能，1）AI视频创作神器，脚本生�
主播“疯狂小杨哥”在直播间针对李佳琦“控价控库存”的行为进行了批评，引发热议。通过公开信息显示，疯狂小杨哥与李佳琦之间的关系并非纯对立。这种关系变化值得持续关注。
豆包是一款智能聊天助手，它可以为用户答疑解惑，提供灵感，辅助创作。无论你想聊天、寻找灵感还是获得问题答案，豆包都能给你帮助。豆包具有自然语言处理和人工智能技术，可以进行智能对话和推荐，帮助用户解决各种问题。豆包还提供了多种有趣的功能，如智能推荐、灵感生成、创作辅助等。豆包的定价灵活多样，用户可以根据自己的需求选择不同的套餐。豆包适�
当地时间周二，芯片制造商AMD宣布收购人工智能软件初创公司Nod.ai，以增强其开源AI能力。AMD表示，它已签署收购Nod.ai的最终协议。在宣布收购Nod.ai之前，AMD收购了专注于推理的法国人工智能初创公司Mipsology。
豆包是一款智能聊天助手，它能够回答用户的问题、提供灵感以及辅助创作。不论您需要进行聊天、寻找创意灵感或者获取问题答案，豆包都能够提供帮助。以上就是抖音豆包Ai的全部介绍和使用地址，各位小伙伴们快去试试吧！
智谱AI宣布于2023中国计算机大会上，推出了全自研的第三代基座大模型ChatGLM3及相关系列产品。这是智谱AI第三次对ChatGLM基座模型进行了深度优化，拥有了更强大的功能。在全新升级的ChatGLM3赋能下，生成式AI助手智谱清言已成为国内首个具备代码交互能力的大模型产品，可支持图像处理、数学计算、数据分析等使用场景。
天眼查信息显示，近日，西湖心辰科技有限公司发生工商变更，股东新增百度旗下三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业、杭州西湖科技创业投资合伙企业等，同时公司注册资本由约169万人民币增至约228万人民币。西湖心辰科技有限公司成立于2021年7月，法定代表人为陈燕玲，经营范围包括人工智能应用软件开发、信息技术咨询服务、社会经济咨询服务、咨询策划服务等。今年七月份，“西湖心辰”宣布获得“汤姆猫”战略投资，投资金额超过亿元。
当下的大模型赛场，随着最初的热潮褪去，不少VC和投资人对大模型已经进入了一个冷静期，其投资标准，也变得理性、严谨了许多。那么这一阶段能得到明星资本青睐的团队，都具有哪些特征呢?如前段时间，突然发布自身产品的神秘创业公司——月之暗面MoonshotAI，就给我们提供了一个参考。所谓中国的OpenAI，或许正是诞生于对这一个个“天花板”的攻克中。
Atten是一个由人工智能驱动的全能平台,让你可以用全新的方式思考、学习、写作和编程。它提供了多种创新功能: 1. Coden - AI辅助编程,可以通过自然语言描述生成代码,并在浏览器中直接运行,大大简化编程过程。 2. Noten - AI辅助写作,可以与AI进行聊天以获取写作灵感,并辅助进行文字润色。 3. Chat UI - 通过自然语言与AI进行互动,支持自动翻译、语法纠错等,提升学习体验。 Atten适用于编程爱好者、需要书写的人群以及想以崭新方式与AI互动的用户。它是一个将人工智能应用到实际场景,令工作和生活更轻松有趣的全能平台。
豹变种草是一款基于AI的SEO内容自动化种草工具,能够帮助用户轻松获得全网搜索流量。该产品通过AI技术实现关键词智能挖掘、自动化内容生成、一键发布等功能,大大减少用户的操作成本。用户只需简单设置,即可获得持续产出的优质种草内容,从而快速拓展业务搜索流量。相比传统人工种草,该产品具有内容自动化、效率提升等优势。
Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。
Prompt Joy是一个用于帮助理解和调试LLM(大语言模型)提示的工具。主要功能包括日志记录和分割测试。日志记录可以记录LLM的请求与响应,便于检查输出结果。分割测试可以轻松进行A/B测试,找出效果最佳的提示。它与具体的LLM解耦,可以配合OpenAI、Anthropic等LLM使用。它提供了日志和分割测试的API。采用Node.js+PostgreSQL构建。
BoxAi是一个桌面AI助手,能够通过一键操作,帮助用户快速获取AI生成的内容。该产品具有强大的AI生成能力,可用于写作创作、图像处理、代码生成等多种场景,大大提高工作和生活效率。使用简单,无需编程基础,下载安装后即可使用。定价合理,定位大众用户。功能强大、易用性高是该产品的最大优势。
Teleiste是一个免费的网站制作工具,使用人工智能可以在几秒钟内根据文本和图片生成完整的网站。它非常适合需要快速建站的用户,无需编程知识和设计经验,Teleiste就可以制作出适配移动设备的简洁美观的网站。它提供多种模板、拖拽式可视化构建器,非常容易上手使用。Teleiste还能和Telegram机器人无缝集成,为机器人提供网页展示。总的来说,Teleiste是一个功能强大且易于使用的免费快速建站工具。
Innov8IQ是一个简单易用的工具，提供了丰富的模板和布局供用户选择，帮助用户展示他们的UX设计过程和结果。用户可以根据自己的品牌和信息进行定制。团队成员可以实时协作，确保最终产品是团队的共同努力。内置的集成工具可以无缝地完成案例研究过程，从设计工具到项目管理工具，使案例研究的完成更快更容易。产品提供简单透明的定价计划，随着用户的需求增长而扩展。
Arches AI 是一个完美的工具，利用人工智能来探索文档。只需上传您的 PDF 文档，即可向个性化的聊天机器人提问。
Gifts Genie是一款由 AI 驱动的应用程序，帮助您找到独特而贴心的礼物。只需告诉我们一些有关接收者兴趣的细节，我们将为您推荐完美的礼物。无论是巧克力爱好者、电影迷还是喜欢露营的人，我们都能为您找到最合适的礼物。
DG1是一个创新的AI驱动公司,提供一个全面的一体化平台,改革AI语音控制的网站与电子商务解决方案,以赋能数字景观中的企业,改变中小企业使用网络的方式来增长,降低成本,并使在线机会更接近他们。DG1带来智能的内容创作,简化网站管理,提供强大的营销工具,多渠道营销,先进的用户分析,以及语音助手等功能,助力企业实现数字化转型和获得持续增长。
DebateDevil是一个允许用户进行辩论的平台。用户可以免费创建账户，保存辩论历史记录。平台提供AI辩论功能，用户可以与AI进行辩论。DebateDevil旨在帮助用户测试他们的假设和信念。
Aya 是一款基于 ChatGPT 的语音助手。她可以像与普通人交谈一样与你对话。你可以向她提问，她会回答你。Aya 具有自然语言理解和生成能力，能够帮助用户解答问题、提供信息和进行对话交互。Aya 还可以通过语音回答问题，提供更便捷的使用体验。定价详细信息请参考官方网站。
多说是一款1对1 AI口语外教产品，主打雅思口语和写作提分。它提供智能练习和个性化提分服务，通过口语练习和作文纠错、润色以及提分建议来帮助用户提高雅思成绩。多说还提供AI模考评分功能，可以实时掌握备考进度。定价方面，请访问官方网站获取详细信息。
Chat With Twitter Algorithm是一个正在开发中的产品，可以与算法进行对话并获取答案。该产品的功能包括与算法进行实时对话、获取准确的答案等。它的优势在于可以通过与算法的交互来获取所需的信息，无需人工干预。该产品的定价和定位信息暂未公开。
Zoho Sheet是一个在线电子表格工具,提供数据连接、开放式AI集成、主题模板等功能,使电子表格更智能、自动化。支持移动端使用,与Zoho生态系统深度集成,适合团队协作。
Teachify是一款针对教育工作者的智能助教工具。它能够帮助教师更高效地规划课程、设计个性化的作业。Teachify采用AI技术,可以根据每个学生的学习进度和能力,自动生成适合他们的练习。主要功能有:自动生成练习题、课程规划、学生进度跟踪等。优势在于大大减少教师的备课时间,使教学更加个性化。该产品定位K12阶段的教育工作者。
LLime是一个基于大型语言模型的企业智能工作助手,可以为企业的各个部门提供定制化的AI助手,提升工作效率。它提供简单易用的界面,支持根据企业数据进行模型微调,确保模型精准适配企业需求。主要功能包括代码探索、数据分析、内容策略等,可以帮助开发者、管理者和市场人员的工作决策。该产品采用订阅制,根据部门和员工人数定价。
Converso 是一个语言学习应用，通过对话帮助用户学习语言。它提供多样的对话场景，让用户在日常活动中练习语言。使用 Converso 的人工智能聊天机器人进行自然对话，随时解答语言问题，提供翻译、生词解释或句子措辞建议。Converso 适用于中级语言学习者，目前免费使用。
WriteMyCoverLetter是一款集合多种智能功能的应用，可以提供语音识别、翻译、日程安排、提醒、笔记管理等功能。其优势在于高度智能化的算法和人工智能技术，能够快速准确地完成用户指令。定价根据用户选择的服务内容而定，提供免费和付费版本。
decision note是一款 AI 辅助决策协作工具，它提供关键决策考虑因素，并推荐最佳选项。用户可以进行实时团队投票和正反分析，以增加透明度。决策结果可以存档并跟踪，以改进未来的决策。