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抖音旗下公司申请醒言AI、简涌AI商标

2023-10-26 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:天眼查App显示，近日，抖音集团旗下北京有竹居网络技术有限公司申请注册“醒言AI”“简涌AI”“问问子贡”商标，国际分类为科学仪器、网站服务、教育娱乐，当前商标状态均为等待实质审查。

微信截图_20231026162733.png

股东信息显示，该公司由抖音集团（香港）有限公司全资持股。

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