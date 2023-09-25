豆绘AI：专注为建筑设计从业者提供空间设计AI服务

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:豆绘AI平台隶属于南京豆绘科技有限公司，专注于为建筑室内园林景观从业者提供空间设计AI服务。该平台拥有多项功能，包括AI绘图、AI设计助手以及AI全景合成，不断进行更新和改进。其长期目标是通过技术推动行业的进步与效率提升，以改变行业的发展格局，让从业者受益于科技的便利，从而使更多人享受行业进步所带来的美好生活体验。

豆绘AI是一款基于人工智能技术的绘画工具，它通过分析用户的绘画风格和技巧，提供专业的绘画建议和指导，以帮助用户迅速提高绘画技能，从而提高创作效率。

体验地址:https://www.douhuiai.com/

该平台的核心理念在于将AI技术与艺术领域相结合，实现技术与艺术的融合。其产品包括以下三个主要模块:

智能分析模块:通过深入分析用户的绘画作品，该模块能够识别作品中的主题、色彩、笔触等要素，同时也能辨识出绘画的风格和技巧特点。

绘画建议模块:根据智能分析模块的输出，此模块为用户提供专业的绘画建议和指导，包括如何巧妙应用色彩、笔触和绘画技巧来表现不同主题和场景，以及如何提升绘画水平等方面的建议。

绘画工具模块:该模块提供了一个简单易用的绘画界面，用户可以在其中自由发挥创意。同时，用户还能随时获取豆绘AI提供的绘画建议和指导，从而更好地实现自己的创意。

综上所述，豆绘AI通过将AI技术融入艺术领域，为用户带来了全新的绘画体验，协助用户迅速掌握绘画技巧，从而提高创作效率。

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