iOS17推出触觉反馈快速模式，缓解苹果手机交互迟缓

站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:随着iPhone15Pro Max今日上市，苹果再次取消了压力检测功能3D Touch，许多用户仍难以适应。3D Touch能检测手指按压屏幕的压力，并根据压力强度展示不同反馈，从iPhone6S起支持此功能，至iPhone XS、XS Max依旧保留。许多用户对3D Touch交互留恋深切，熟悉的“轻按预览、用力打开”操作带来便利，现在只能用长按取代，反应迟钝许多。

为降低成本简化设计，苹果在iPhone XR及之后机型上舍弃3D Touch，取而代之的是“触觉反馈”，它只保留了部分3D Touch功能，完全丧失了压力检测。最大问题是触觉反馈过于迟缓，屏幕长按打开应用或功能需要等待较长时间，这在3D Touch时代是不存在的。

iOS17推出“触觉反馈时长”设置，终于可调快反馈速度，在无障碍选项内的高级设置中启用“快速”模式，触感反应明显加快，几近3D Touch时代的敏捷。用户纷纷反映开启快速模式后，所有触摸交互全面提速，没有任何负面影响。有声音建议苹果将其设置为新的默认模式。

3D Touch的消失依旧遗憾，它是真正独特的技术，十分难能可贵。但此功能已无回归可能，iOS17快速触觉反馈模式至少可使这一替代者更加实用可靠。许多用户仍难以完全适应触摸交互的变迟钝，但新的快速模式无疑可极大改善使用体验。

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