蚂蚁发布金融大模型产品“支小宝”与“支小助”

近日，金融大模型发展论坛举办，马上消费发布了国内首 个零售金融大模型“天镜”。在金融业数字化转型的大背景下，人工智能大模型的发展是大势所趋，目前我国金融业中人工智能大模型的发展尚处于起步阶段。那么，相对于通用大模型而言，金融大模型有何独特性？又面临着怎样的挑战？在大模型建设的过程中最重要的是什么？论坛上，谭建荣、倪光南、孙茂松和杨新�