美国一高校教授认为禁止AI是不明智的 鼓励学生使用AI

本文概要: 1. 美国亚特兰大埃默里大学教授认为，尽管存在作弊问题，学生使用人工智能仍然可能成为教育的亮点。 2. 教授主张教育界不应完全禁止学生使用人工智能，而是通过合作使用来帮助学生提高学习效果。 3. 教授指出，在考试中限制人工智能的使用是必要的，学生应该面对面参加考试。

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:尽管高等教育界对学生使用人工智能存在作弊等问题的的担忧，美国亚特兰大埃默里大学的一位教授表示，这项技术也可能成为教育领域的一个亮点，具体取决于它的使用方式。

埃默里大学教授 Jesse Bockstedt 表示，虽然存在作弊的风险，但人工智能在教育领域也有着积极的应用前景。Jesse Bockstedt认为，完全禁止学生使用人工智能是不明智的，而应该教导学生如何合作使用人工智能工具来提高学习效果。他提出了一种创造性的使用方式，即使用人工智能工具生成论文的初稿，然后通过修改和改进来完成作业。

Bockstedt说道:“试图完全禁止使用这种技术是愚蠢的行为。“在不久的将来，学生将在需要使用这些工具来帮助提高工作效率的环境中工作。教师们需要考虑如何设置这些环境，以限制学生使用这些类型工具的能力。”

当然，在考试中限制人工智能的使用是必要的，学生应该面对面参加考试以确保公平性。教育界领导者们还在努力开发检测人工智能使用情况的技术来缓解抄袭的问题。

目前，埃默里大学尚未对人工智能在课堂上的使用做出正式的立场，教师们需要思考如何设置环境来限制学生使用这些工具的能力。

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